Zašto vam se pojavljuju oglasi za stvari o kojima razgovarate s prijateljima? Šef Instagrama ima objašnjenje

'Ne gledamo vaše poruke, ne slušamo vaš mikrofon, to bi bilo vrlo problematično', rekao je Adam Mosseri i voditeljici CBS Newsa ponudio zanimljivo objašnjenje, svjestan da mu mnogi neće vjerojati

Ako koristite Instagram, vjerojatno znate o čemu King govori. Spomenut ćete da vam treba novi kovčeg za skoro putovanje na ljetovanje i ubrzo će se pojaviti oglas za - kovčege. Mosseri je ponudio dva moguća odgovora za pojavu sumnjivih oglasa.

'Jedan je glupa sreća; to se može dogoditi. Drugi je da možda govorite o nečemu što vam je na pameti, jer ste na to naletjeli u posljednje vrijeme', zapleo se Mosseri. 'To vam je na umu, možda u podsvijesti, i onda se pojavi. Mislim da se takve stvari često događaju na doista suptilan način.'