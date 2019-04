Zašto je Facebook svako malo nedostupan? Evo što kažu domaći stručnjaci

Iako vjeruju kako su za probleme najveće društvene mreže svijeta odgovorni tehnički problemi zbog ljudskih pogrešaka, domaći stručnjaci ne isključuju ni mogućnost hakerskih i terorističkih napada

Facebook koristi farme web poslužitelja koje se sastoje od desetaka tisuća servera raspoređenih po cijelom nizu podatkovnih centara širom svijeta. U trenutku kad se proširi pogrešna konfiguracija koja dovede do ispada sustava, potrebno je identificirati problem, riješiti ga i potom pokrenuti ponovno postavljanje po sustavu, što ovisno o kompleksnosti sustava može trajati satima pa čak i danima.

Svaki servis ima trenutke kada je nedostupan. Sustavi su građeni kako bi bili jako otporni na pogreške i pojedinačne ispade. Ali, u konačnici sve je jako onoliko koliko i najslabija karika. Ta karika je možda poznata, a moguće je kako će tek biti pronađena, naglasio je Rakar.

Najveća slabost Facebooka (i sličnih servisa) je njegova kompleksnost koja u nekom trenutku postane veća od sposobnosti pojedinca da ju u cijelosti razumije. Tada se male, pojedinačne odluke mogu reflektirati na funkcioniranje i stabilnost cijelog sustava', upozorio je Rakar.

Hakerski napadi su mogući, ali...

Rakarovo mišljenje dijeli i stručnjak za računalnu sigurnost Alen Delić. 'Kao i manji, veliki sustavi također prolaze procese povezivanja sustava, nadogradnji, promjene opreme i slično, pa tako nije nemoguće da za vrijeme takvih aktivnosti dođe do određenih problema.

Očekivalo bi se, dakako, da kontrole provedbi promjena budu napredne i da do ispada ne dolazi, posebno ako na umu imamo činjenicu kako svakom minutom kompanija takve vrste gubi novac ukoliko im servisi ne rade', pojasnio je.

Ipak, dodao je, s obzirom na učestalost ovakvih situacija s aspekta informacijske sigurnosti zasigurno dolazi do pogrešaka, neovisno o tome radi li se o internim ili eksternim problemima.

'U potpunosti je moguće da je Facebook metom napada. Mehanizmi obrane i sustavi redundancije očito do jedne razine rade, ali to će biti moguće sve dok takvi ispadi neće značajno utjecati na financijsku stabilnost kompanije i cijene dionica. Ipak, mišljenja sam kako još nismo došli do takvih crnih scenarija', zaključio je Delić.