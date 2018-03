Zar će najmoćnija Nokia ikad zbilja moći i ovo?

Ako je vjerovati najnovijim glasinama, najmoćnija Nokia u 2018. će, pored neobičnog Vivoa, biti jedini smartfon sa senzorom za otiske prstiju smještenim na samom prikazu

BRZO DO REZULTATA

Iako smo svjedočili dolasku uređaja koji je senzor za otisak lukavo smjestio ispod ekrana, i dalje čekamo da istu stvar napravi i poneki flagship. Prema najnovijim glasinama, na to nećemo morati čekati predugo. NokiaPowerUser prenosi vijesti od 'pouzdanog izvora' u Kini koji tvrdi da će ekran ovog smartfona zbilja imati ugrađeni senzor za otisak prsta. Uređaj će također doći sa malim 'zubom' sličnim onome na iPhoneu X u kojeg će biti smješteni svi senzori, uključujući i frontalnu kameru.

Uređaj bi se na tržištu, prema izvoru, trebao pojaviti prije kraja 2018.



Sa senzorom ili bez?

Senzor za otisak prsta smješten ispod ekrana insajder NokiaPowerUser najavio je već nekoliko puta, no s obzirom da glasina dolazi iz samo jednog izvora, njezina vjerodostojnost ostaje upitna. Naime, ne postoji dvojba da proizvođači rade na ovakvoj tehnologiji, no pitanje je hoće li im to ikad uspjeti.

Ono što (vjerojatno) znamo

Štoviše, s obzirom da Nokia 9 izlazi tek krajem godine, postoji izvjesna šansa da će ju u uvođenju ove sigurnosne značajke prestići Galaxy Note 9 kojeg Samsung planira najaviti u kolovozu. Što god se na koncu desilo, radujemo se dolasku Nokije 9 koja bi, prema neslužbenim informacijama, trebala stići opremljena Snapdragon 845 chipsetom, 8GB RAM-a te vrlo vjerojatno kamerom osjetljivosti 22 megapiksela opremljenom optikom Carl Zeiss.