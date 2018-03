Pogledajte što su nam sve o Nokiji otkrili u Beču: Evo koliko će trajati baterija budućnosti i kakve cijene možemo očekivati

Čak pet novih modela predstavili su na samom početku godine, a detaljnije smo o njima, kao i o planovima Nokije razgovarali s čelnicima HMD Globala u Beču

Nokia 8110 , Nokia 1 , Nokia 6, Nokia 7 Plus te Nokia 8 Sirocco , koji opisuju kao svoj najljepši smartfon dosada, svjetlo su ugledali na nedavnom MWC-u u Barceloni, a ponovno su ih imali prilike isprobati i novinari iz regije na ovaj tjedan održanom predstavljanju u Beču.

Naime, čak 1.3 milijarde ljudi koristi 'feature' telefone, dok se, s druge strane, u smartfon utrku Nokia uključuje s uređajima poput Nokije 7 Plus i telefona Nokia 8 Sirocco. Prvim dijelom portfolija tako gađaju one koji žele nadograđene 'feature' telefone, a drugim korisnike pametnih telefona - no, po drugačijoj (nižoj) cijeni.

Osim toga, istaknuli su još dvije stvari po kojima se razlikuju od konkurencije. Nokia naime jamči dva dana bez punjenja smartfona te kako kažu, 'unikatni' pristup Androidu.