Zaprešićka IT tvrtka raste na krilima posla u Njemačkoj; otkrili su nam kako su počeli i koja je vrsta radnika dobrodošla kod njih

Po Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tvrtki srednje Europe, zaprešićki Three of them ponio je titulu najbrže rastuće hrvatske tehnološke tvrtke, o čemu smo popričali s direktorom Petrom Gabudom

Three of them je najbrže rastuća hrvatska tehnološka tvrtka ovogodišnjeg Deloitteovog natječaja 50 najbrže rastućih tvrtki srednje Europe, objavljeno je krajem radnog tjedna. U glavnoj kategoriji 50 najbrže rastućih tvrtki hrvatska IT tvrtka Three of them, kojoj su glavna djelatnost internet i mobilna rješenja temeljena na B2B i B2C projektima, našla se na 19. mjestu s rastom prihoda od 1011 posto. U razgovoru za tportal direktor zaprešićke tvrtke Petar Gabud kazao nam je da su sretni zbog titule jer im je to potvrda da dobro rade i idu u dobrom smjeru.

'Ovo nam je velika motivacija da tako i nastavimo', ističe Gabud, čija se tvrtka primarno bavi izradom custom web i mobilnih aplikacija. 'Baziramo razvoj na raznim tehnologijama, a najčešće su to PHP/Symfony, JavaScript/Vue i Flutter', kažu nam. Njihov glavni proizvod najveći je 'ecommerce sustav' za ljekarne u Njemačkoj, a pitali smo ih na koja su još tržišta orijentirani. 'U početku smo bili prisutni na hrvatskom, švicarskom, slovenskom i njemačkom tržištu. Filtrirajući projekte, nekako smo se odlučili za njemačko tržište, što se pokazalo dobrom odlukom', pojašnjava Gabud te se prisjeća početaka tvrtke. 'Krenuli smo nas troje s nekoliko klijenata i više manjih projekata. Posla je nekad bilo previše, nekad premalo. Količina stresa i pritisak bili su na nezavidnom nivou, ali smo uspjeli ostati ustrajni i izdržati sve poteškoće u poslovanju. S vremenom se posao stabilizirao i krenuli su ozbiljniji projekti te smo u tom trenutku odlučili krenuti s prvim zapošljavanjima', kaže.