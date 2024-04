Zaposleni naveliko koriste vaučere za besplatno obrazovanje: Za ovim programima je najveći interes

'Interes za programe obrazovanja putem vaučera kod nas je bio iznimno visok, prikupili smo više od 12.000 prijava u protekle dvije godine. Program ocjenjujemo odličnim te smatramo da on doista može učiniti razliku u povećanju broja IKT profesionalaca u zemlji, kako kroz prekvalifikaciju tako i kroz stvaranje novih stručnjaka. Naime, trenutni broj od oko 64 tisuća IKT stručnjaka nije dovoljan za ostvarivanje svih ciljeva iz Strategije Digitalne Hrvatske do 2032. godine, zato je ključno nastaviti s ulaganjima kroz sredstva dostupna putem fondova EU'. rekao je Igor Kundić, član Uprave Algebre.

Odraslim osobama vaučeri mogu pomoći u stjecanju dodatnih vještina koje će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada ili im pomoći da se prekvalificiraju i time nastave svoj karijerni put u nekom novom zanimanju. Anketa je pokazala da su programe obrazovanja većinom upisivale zaposlene osobe (čak 71,7 posto), bilo da rade na poslovima povezanim s odslušanim programom ili da su zaposleni u drugom području / sektoru. Njih čak 90,5 posto smatra da je program u potpunosti pokrio zahtjeve tržišta rada, a 63,6 posto smatra da im je završeni program relativno puno ili značajno utjecao na razvoj ili promjenu karijere.

Za 82,6 posto polaznika praktični rad se pokazao najboljom metodom učenja i praćenja nastave, što potvrđuje i Antonela, diplomirana grafičarka koja se odlučila prekvalificirati u smjeru programerke korisničkog sučelja ili engleski – Frontend developerku:

'Najkorisnije mi je bilo to što sam nadopunila svoje osnovno znanje kroz praktične primjere gdje sam mogla vidjeti kako bi neke stvari funkcionirale u stvarnom životu. Budući da sam pohađala obrazovanje za Frontend developerku gdje je sama tematika i struka vrlo opširna i zahtjevna za naučiti, u najmanju ruku je bilo izazovno. Program mi je dao dobar vjetar u leđa i podigao mi je samopouzdanje koje mi je nedostajalo da se odvažim za promjenu karijere. Intenzitet programa je bio visok, uz posao je bilo jako teško, no sa velikom dozom motivacije i organizacije, uspjela sam. Dva mjeseca nakon završnog ispita sam dobila priliku i svoj prvi posao u jednoj maloj IT firmi, za sada kao praktikant, no bitno je započeti.'

Kao najveću prednost programa školovanja Fran ističe komunikaciju između predavača i polaznika: 'Edukacija koju sam završio ispunila je moja očekivanja. Posebno korisna mi je bila komunikacija s predavačem, koja je bila kvalitetna unatoč tome što sam nastavu pohađao online. Program sam preporučio kolegama te ga želim preporučiti i ostalima. Meni se pokazao kao savršena odskočna daska u svijet IT-a, te me motivirao da uz nastavu radim i samostalno. Nakon predavanja bi uvijek dobili zadatke za ponavljanje, a ako smo imali problema sa rješavanjem zadataka predavač je uvijek bio spreman odgovoriti na svako pitanje.' Fran je prije programa obrazovanja bio nezaposlen, a nakon završetka otvorio je svoj obrt usmjeren na razvoj web stranica.

Moguće je koristiti samo jedan vaučer za obrazovanje financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a sve detalje oko korištenja, kao i sama prijava za neki od programa obrazovanja uključenih u sustav vaučera odvija se preko stranice HZZ-a, koji je zadužen za njihovu provedbu.