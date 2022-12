[FOTO] Zanima vas kako će izgledati Androidi u 2023.? Bacite pogled na Xiaomi 13

Najnoviji uređaj iz Xiaomija dolazi s novim procesorom Snapdragon 8 Gen 2, kao i senzorom kamere od 1 inča

Kao što je i bilo do sad, Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro dolaze s dva različita dizajna. 13 Pro ima zakrivljeni 6.73-inčni 2K+ AMOLED ekran uparen s pozadinom od veganske kože ili keramike. 'Obični' 13 ima ravni 6.36-inčni AMOLED ekran, aluminijske rubove a la iPhone i pozadinu od stakla ili kože. Platforma Snapdragon 8 Gen 2 donosi hardverski ubrzan ray-tracing i poboljšane performanse u gejmingu, što je poduprijeto ekranima od 120 Hz u oba modela.

Xiaomi 13 Pro također dolazi s novom kamerom. Glavni objektiv od 50 MP f/1.9 sa 1-inčnim senzorom (kao i drugi 1-inčni senzori dimenzije su mu 8.8 puta 13.2 mm, no i dalje je veći nego kod većine drugih smartfona). Tu je također 50 MP kamera sa optičkom stabilizacijom slike i plutajućom lećom. Konačno, tu je i f/2.2 ultra širokokutna kamera od 50 MP i 32 MP kamera za selfije.

The Xiaomi 13 u međuvremenu ima istu selfi kameru, 50MP f/1.8 OIS glavnu kameru sa optičkom stabilizacijom slike, OIS kamerom od 10 MP sa 3.2 zumom i ultra širokokutnu kameru od 12 MP.

13 Pro nudi brzo punjenje od 120 W, što bateriju od 4.820 mAh donosi od 0 do 100 posto u manje od 19 minuta. Uređaj podržava i bežično punjenje do 50 W, odnosno 36 minuta do pune baterije. Xiaomi 13 ima nešto manju bateriju od 4.500 mAh te je ograničen na žičano punjenje od 67 W i bežično punjenje od 50 W.

Ostale značajke uključuju LPDDR5X RAM i UFS 4.0 zapremninu na oba načina rada (8GB i 128GB do 12GB i 512GB na oba modela) te Dolby Atmos na Pro modelu. Telefoni su trenutno dostupni u Kini po cijeni od 720 dolara za startni model Xiaomi 13 Pro i 570 dolara za Xiaomi 13, zaključuje Engadget.