[FOTO] Svestran Android s impresivnom kamerom: Isprobali smo Xiaomi 12T Pro

Najnoviji uređaj iz Xiaomija nastoji ponuditi 'kraljevske' značajke po pristupačnoj cijeni, a da bi to postigao, oslanja se na glavni adut - masivan širokokutni objektiv od 200 MP

Kamera je temeljena na Samsungovom senzoru ISOCELL HP1, moćnom setu koji je imao premijeru u Motoroli Edge 30 Ultra. HP1 je 1/1,22-inčni senzor s aperturom f/1,69, PDAF-om i optičkom stabilizacijom slike. Zahvaljujući višestrukom združivanju piksela u omjeru 16:1, može proizvesti slike od 12,5 MP s pikselima od 2,56 µm, preko slika od 50 MP uz piksele od 1,28 µm, do 'prirodne' snimke od 200 MP uz piksele od 0,64 µm.

Što se konstrukcije modela 12T Pro tiče, tu nema baš previše stvari koje bismo istaknuli - riječ je o relativno uigranom sendviču od stakla koji umjesto metalnog koristi plastični okvir, a razlog, pored uštede, vjerojatno leži u težini uređaja koja u ovakvoj konfiguraciji iznosi 205 grama. Unatoč tome, on vrlo lijepo leži u ruci, svjetlina ekrana može mu ići do 900 nita, što je dosta zgodno ako išta mislite čitati na jakom suncu, dok se za zaštitu brine Gorilla Glass 5 na frontalnom panelu, a uparen je s mat staklom nepoznatog proizvođača na stražnjem panelu. Sve ovo uređaju daje certifikat IP53, što znači da će biti siguran ako ga slučajno smočite tijekom kiše, no svako ronjenje pod vodu vjerojatno će završiti neslavno.

Softver i sučelje

Xiaomi 12T Pro pokreće Android 12 prekriven MIUI-jem 13, a on omogućava bolje performanse, poput poboljšanog menadžmenta memorije, korištenja procesora i učinkovitijeg korištenja zapremnine. Što se izgleda tiče, on se nije previše promijenio, pa će svi koji koriste Xiaomijeve telefone doći na svoje.

Kupiti ili ne?

Xiaomi 12T Pro dostupan je u tri varijante: 8GB RAM i 128 GB kapaciteta, 8 GB RAM-a i 256 GB zapremnine te 12GB RAM-a i 256GB zapremnine uz startnu cijenu od oko 750 eura, što je, napominjemo, dosta jeftinije od skupljih Androida. Ovo Xiaomi 12T Pro zapravo stavlja u kategoriju 'ubojice flagshipa', što zbog pomno biranih kompromisa, što zbog procesora koji još ne možemo pronaći u nekim skupljim Androidima.

Uparimo li sve ovo s podrškom za punjenje od 120 W, izvrsnom primarnom kamerom i staklenim kućištem, dobit ćemo smartfon koji, premda nema apsolutno sve značajke skupljih modela, to vješto kompenzira funkcijama koje su bitne ciljanoj publici.

Zaključno, radi se o smartfonu koji, ako volite Xiaomi i Android 12, vrijedi uzeti u obzir.