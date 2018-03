Zaboravite fotografije! U ovoj aplikaciji za dejting glavni adut je vaš glas

U moru svakolikih aplikacija za dejting biti različit je vrlo važan dio dizajna. Waving to postiže zamjenom fotografija - zvukom

Kao što smo vjerojatno mnogo puta zaključili iz primjera radio-televizije, glas obično ne ide rukom uz ruku sa stasom, no to ne obeshrabruje tvorce Wavinga. Nakon što aplikaciji date jasno do znanja da tražite partnera, ona će vam ponuditi profile (bez slike, naravno) potencijalnih te vam omogućiti slušanje njihovih zvučnih zapisa.