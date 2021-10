Xiaomiju prodaja pametnih telefona u Hrvatskoj raste 20 posto

Kineski proizvođač pametnih telefona i drugih uređaja Xiaomi po isporuci smartfona trenutno je u Hrvatskoj na drugoj tržišnoj poziciji i ove godine ima rast prodaje iznad 20 posto, kazao je u petak za Hinu generalni menadžer Xiaomija za Hrvatsku i Sloveniju Goran Mudrovčić na predstavljanju novih uređaja

Na pitanje što očekuju do kraja ove godine i dalje u Hrvatskoj, kazao je da je na našem, kao i na drugim tržištima, najveći izazov zadovoljiti potražnju i isporučiti naručeno jer se i Xiaomi, kao i mnoge druge tehnološke i ostale kompanije, suočava s nestašicom čipova.

"To je globalni problem svih proizvođača pametnih telefona, jer kapaciteti proizvođača čipova su ograničeni. Osim automobilske i mobilne industrije, sada su zbog toga u problemima još neke grane, jer čipova nedostaje na sve strane. Već se to odražava i na pametne telefone, odnosno njihovu proizvodnju i isporuke i teško je predvidjeti kada će se to stabilizirati, ali svi proizvođači nastoje se što bolje mogu nositi s tim izazovom", komentirao je Mudrovčić.

Na predstavljanju novih 5G pametnih telefona i drugih uređaja u Zagrebu, generalni menadžer Xiaomija za Balkan Matt Huang kazao je da je Xiaomi s pametnim telefonima ove godine u Europi došao na prvo, a u svijetu na drugo mjesto, kao i da je ured u Hrvatskoj 'najmlađi' među 500 ureda Xiaomija u svijetu.