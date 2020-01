Xiaomi predstavio Black Shark 2 Pro - moćni Android stvoren za gejming

Smartfoni za gejming su svakim danom sve popularniji, čemu svjedoči i povećani broj uređaja poput Black Sharka 2 Pro, vjerojatno najboljeg smartfona za videoigre predstavljenog na sajmu CES u Las Vegasu

U 2020. svi popularniji Androidi imaju svoju varijantu moda za gejmanje - od Google Pixela 4 do Samsung Galaxy Notea 10 Plus. OnePlus 7T, s druge strane, koristi ekran brzine osvježenja 90 Hz, a za vratom su mu drugi gejming uređaji poput Asus ROG Phonea 2, Nubia Red Magica 3S i konačno - Xiaomijevog Black Sharka 2 Pro.

Black Shark 2 Pro je skoro isti kao Black Shark 2 - jedina razlika je procesor - Snapdragon 855 Plus. 855 Plus ima 15 posto bržu grafiku i CPU koji radi na frekvencijama do 2.96 GHz (za razliku od 'običnog' 855 koji radi na 2.84 GHz).

Ispod poklopca

Black Shark 2 Pro dolazi sa Samsungovim AMOLED ekranom dijagonale 6.39 inča frekvencije 60 Hz. Usporedbe radi, Red Magic 3 radi na 90Hz, a Asus ROG Phone 2 na 120Hz.

Ono što Black Shark Phone 2 Pro čini posebnim je brzina reakcije ekrana koja je u njegovom slučaju 240 Hz. Ovo teoretski smanjuje latenciju pri igranju - štoviše, Xiaomi tvrdi da Pro ima brzinu odgovora 34.7 miliseknude, što je puno brže od bilo kojeg drugog gejmerskog telefona.