Xiaomi pokazao rezultate suradnje s Leicom: Pogledajte seriju smartfona 12S

Xiaomi je službeno predstavio novu Xiaomi 12S seriju s oznakom 'razvijena u suradnji s Leicom'. Ova fotografska serija prva je kulminacija strateškog partnerstva Xiaomija i Leice u području fotografije

U Kini su predstavljeni 12S, 12S Pro te 12 Ultra smartfoni koji donose kamere sa pečatom Leice, a osim toga najavljeni su i Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi Book Pro 16, Xiaomi Book Pro 14, Xiaomi Smart Band 7 Pro i Xiaomi Home WiFi

Primarna kamera modela Xiaomi 12S Ultra ima 8P asferičnu leću, a kako bi riješila uobičajene probleme fotografije kao što su odbljesak, ghosting i kromatska aberacija, u modul kamere modela Xiaomi 12S Ultra dodan je premaz leće protiv blještanja, tintni premaz ruba leće, ciklički olefin kopolimerni materijal i filtar infracrvenog svjetla s tehnologijom spin coatinga. Zajedno, ističu iz kompanije, ove značajke nude znatno čišću sliku koja je konzistentna u svim dijelovima leće.

Osim naprednog optičkog dizajna, serija Xiaomi 12S s oznakom „razvijena u suradnji s Leicom” koristi i Leica fotografske profile - za krajnjeg korisnika to znači pristup dvama fotografskim stilovima: "Leica Authentic Look" i "Leica Vibrant Look", koji oba nude veću kreativnu slobodu fotografu.

Xiaomi 12S Ultra opremljen je 1" senzorom Sony IMX989 te implementira Quad-Bayerov niz piksela s pojedinačnim veličinama piksela koji dosežu 1,6 μm. Nakon združivanja piksela, veličina doseže 3,2 μm, čime se smanjuje šum, proširuje dinamički raspon, povećava količina uhvaćene svjetlosti te postiže ukupno bolja fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja.

Xiaomi 12S Ultra je prvi Android uređaj koji podržava video snimanje i reprodukciju Dolby Vision HDR.

'Dolby Vision vaše videozapise poboljšava življim bojama, oštrijim omjerom kontrasta i bogatijim detaljima, pružajući živopisnu i profinjenu kvalitetu slike', poručuju.