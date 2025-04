WhatsApp uveo AI značajku. 'Nije obavezna', ali je ne možete ni ukloniti

Meta AI logo je uvijek prisutan plavi krug s ružičastim i zelenim mrljama u donjem desnom kutu zaslona Chats u aplikaciji WhatsApp.

Interakcija s njim otvara robota za brbljanje dizajniranog za odgovaranje na vaša pitanja. Ali, značajku nije moguće ukloniti, što je izazvalo frustraciju korisnika koji to žele. Osim plavog kruga, na vrhu se nalazi traka za pretraživanje s tekstom Ask Meta AI or Search.

Za WhatsApp to je značajka usporediva s, primjerice, kanalima i statusom. Ako je ne vidite, moguće je kako još nije stigla do vašeg uređaja. Ista je značajka prisutna u Facebookovom Messengeru i Instagramu. Pokreće ju Llama 4, jedan od velikih jezičnih modela kojima upravlja Meta Platforms.