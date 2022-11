WhatsApp će napokon aktivirati dugo očekivanu opciju - zajednice

Poznata aplikacija za dopisivanje u najnovijoj je verziji aktivirala značajku koja potiče raspravu u tematskim skupinama. Upoznajte nove WhatsAppove zajednice

WhatsApp je službeno lansirao značajku Communities, najnoviju funkciju koja nudi veće i bolje strukturirane grupe za raspravu, a počeo ju je testirati ranije ove godine. Communities iliti zajednice konstruirane su za klubove, organizacije, škole i druge privatne grupe te pomažu u komunikaciji i organizaciji nizom novih značajki, uključujući administracijske kontrole, podršku za podgrupe i grupe za objavu, video i audiorazgovore za do 32 ljudi, mogućnost dijeljenja većih datoteka, reakcije emojima i ankete. Zajednice mogu podržati do 1024 člana te nude opciju enkripcije na obje strane.

Neke od značajki razvijenih za zajednice, poput emojija, slanja datoteka do 2 GB i administratorskih ovlasti za brisanje poruka, već su došle u WhatsApp, a kompanija je najnovijom nadogradnjom dodala video i audiopozive za do 32 ljudi, veće grupe i ankete te će biti dostupni i u drugim dijelovima aplikacije.

Nova značajka možda podsjeća na one već dostupne u grupama na Facebooku, s obzirom na to da obje aplikacije podržavaju podgrupe, dijeljenje podataka, funkcije za administratore i tako dalje, no stvar je, piše TechCrunch, u tome što Facebookove grupe koriste stranci koji dijele zajedničke interese, a WhatsAppove zajednice su napravljene za ljude koji su već povezani u stvarnom životu.

Za razliku od Facebooka, WhatsApp se osniva na telefonskim brojevima, što znači da oni koji se pridružuju ovim raspravama već imaju neku međusobnu povezanost. Telefonski će brojevi, doduše, biti skriveni unutar širih zajednica, što znači da će im moći pristupiti samo administratori i osobe u manjim skupinama.