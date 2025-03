Wall Street oštro pao, među najvećim gubitnicama tech sektor i – Tesla

Dow Jones indeks pao je 2,08 posto, na 41.911 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,70 posto, na 5.614 bodova, a Nasdaq indeks 4,0 posto, na 17.468 bodova. Prošloga su tjedna ti indeksi oštro pali zbog nesigurnosti ulagača u vezi trgovinske politike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, a negativna reakcija na njegove zaokrete nastavljena je i u ponedjeljak.

Na pitanje novinara, Trump u nedjelju nije htio komentirati negativnu reakciju tržišta na njegovo uvođenje, pa odgađanje carina i hoće li ta nesigurnost dovesti do recesije. 'Zabrinutost raste, pa se investitori povlače s tržišta, no makroekonomski podaci još ne zabrinjavaju previše', kaže Tom Hainlin, strateg u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

No, Reutersova skupina ekonomista upozorava na rast rizika od recesije u SAD-u, Kanadi i Meksiku, s obzirom na nametanje carina. Zbog toga je jučer S&P 500 indeks zabilježio najveći dnevni pad od polovice prosinca prošle godine, a Nasdaq indeks još od rujna 2022. godine.

Pritom je Nasdaq zaronio u područje korekcije, više od 10 posto ispod svoje rekordne razine dosegnute polovicom prosinca, dok je S&P udaljen od svoje rekordne razine 8,6 posto.