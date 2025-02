Vizija budućnosti Angele Oguntale: Povjerenje je ključ svega, moramo stalno učiti i analizirati

U sklopu ovogodišnje konferencije i dodjele nagrade Vizionar godine u zagrebačkoj Laubi, tportal donosi inspirativne razgovore o inovacijama, prilagodbi promjenama i stvaranju organizacija spremnih za budućnost. Teme su to o kojima je govorila posebna tportalova gošća Angela Oguntala

Angela Oguntala je priznat svjetski autoritet na području inovacija i upravljanja transformacijama. Kao suosnivačica konzultantske tvrtke Greyspace, svojim radom pomaže vodećim globalnim organizacijama da se prilagode brzim promjenama i kreiraju strategije za uspjeh u vremenu sve intenzivnijih tehnoloških i društvenih izazova. Prije njezina predavanja publiku je uvodno angažirao prošlogodišnji dobitnik glavne nagrade Vizionar godine - Damir Sabol. Kao osnivač nekoliko uspješnih tehnoloških projekata, Sabol je zanimljivim pitanjima za Oguntalu usmjerio pozornost na ključne izazove te prilike vezane uz organizacijske transformacije i inovacije u neizvjesnim vremenima.

Koji nas izazovi čekaju? Sabol je upitao Oguntalu: 'Koji su to izazovi što nas čekaju u toj velikoj tehnološkoj promjeni i kako se kao društvo možemo nositi s time?' Na to mu je ona odgovorila: 'Ne postoji izmjerena putanja kojom se kreće AI tehnologija, a kao vlasnici poduzeća možemo odlučiti kako možemo koristiti ove sustave. Važno je ono što mi želimo, što bismo htjeli učiniti s time. To je najvažnija stvar koju bi istraživači trebali istražiti.' Potom je Oguntala započela svoje predavanje. 'Dugo razmišljam o budućnosti i pitam se može li budućnost učiniti i ovo. Riječ je o najmaštovitijem, najsustavnijem događanju. Ljudi obično uzmu komad sadašnjosti i stave ga u budućnost. No budućnost je nešto drugo. Ako govorite o vizionarstvu, onda znate da to tako ne funkcionira. Iz svog rada s mnogim vizionarima i mnogim tvrtkama zaključujem da oni budućnost ne vide kao konačni cilj, već kao proces. Konstantno rade na kreiranju budućnosti i vodi ih znatiželja. Oni tako procjenjuju radi li nešto kako valja i na temelju toga stvaraju svoju budućnost', rekla je Oguntala te nastavila: 'Povjerenje je ključ svega' 'Ako se zapitamo što to oni vide, tisuće poduzetnika i stručnjaka vide kratkoročne i dugoročne rizike. Kratkoročni rizici su dezinformacije, nedostatak informacija. Pitaju se je li to stvarno i kako to promijeniti. Sjećate li se fotografije Pape u debeloj jakni? Svi su se pitali što se događa i pridali su pozornost tome. To je bio ključni trenutak koji je značio početak razmišljanja o tome da postoje posljedice, ali i kakve su te posljedice. To se događa i frekvencija toga sve je veća. Fotografije i tekstovi generirani umjetnom inteligencijom sve su češći i zaokupljaju sve više naše pažnje. Dakle posljedice postoje. Ključna su pitanja kako se boriti protiv toga i čemu vjerovati. Možemo li vjerovati onome što vidimo, medijima, institucijama? Povjerenje je ključ svega. To je najvažniji dio društvenog ekosustava. Što mi možemo učiniti da obnovimo povjerenje? Trebamo biti svjesni toga da se sve urušava i gradi ispočetka. Tako funkcioniraju društva koja prolaze kroz ključne promjene. Ljudi se mogu upitati što se događa, slaže li se to s njihovim stavovima, ambicijama. Ljudi će pridati pozornost nečemu u vrlo kratkom trenutku', ustvrdila je stručnjakinja za inovacije. Ključ je stalno razmišljati i analizirati funkcionira li sve kako spada i radimo li sve dobro, istaknula je Oguntala. 'Pozornost je sirov materijal te mogućnost da vidimo i osjetimo da nešto ne valja ili da ne radi onako kako bi trebalo. To je cijela poanta. Razmatramo, analiziramo i znatiželjni smo - radi li sve kako spada? To je ključ', istaknula je.

Angela Oguntala Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić







Kakva će biti budućnost? No pitanje je koliko se ljudi mogu prilagoditi i živjeti s tehnologijom jer ona sve snažnije utječe na naše živote, ali i karijere. Sve što vidimo oko nas stvara određeni utjecaj. U nesigurnim vremenima logično je zapitati se kakva će biti budućnost koju sada stvaramo. Postoje razne mogućnosti. Nove politike, geopolitička stvarnost, načini razmišljanja... Toliko je toga. No sve je u mogućnostima. Možda više nećemo imati alate kojima ćemo moći održavati odnose kakve imamo danas. Možda i vjerujete u nešto, ali ne morate to pokazati. Što je s budućom edukacijom? Možda postoje razlozi da razmišljamo o tome kakvo će biti obrazovanje jer će nas tehnologija usmjeravati u onome što radimo. Koje će vještine biti najvrjednije u budućnosti? Što mi kao društvo mislimo o tome? Kakve će vještine liječnika biti u budućnosti ako AI određuje dijagnozu? Što će nam doktori? Moramo naći način da uklopimo tehnologiju i zadržimo važnost liječnika. Ako obratite pozornost na ono što čujete o budućnosti, pitanje je - je li ovo budućnost. Mogla bi biti, no imamo li sposobnost razmišljati s određenom sigurnošću o tome što je budućnost, kakva bi ona mogla biti i hoće li biti onakva kakvom je zamišljamo. To možda i nije najbolje pitanje', ustvrdila je Oguntala te postavila pravo pitanje.

'Što mi možemo učiniti?' U svijetu velikih mogućnosti, velikog bogatstva, ali i rizika, trebamo se zapitati što mi možemo učiniti. Ne postoji jasan put, ali postoje neki principi. Radim u velikoj organizaciji, želim usvojiti neke principe u odlučivanju, želim svoju obitelj i svoje društvo učiniti boljim. Moramo se zapitati koji su to principi što će utjecati na naše odlučivanje. Znat ćete to po osjećaju. Osjećat ćete strah, zebnju, ali i optimizam. Ali znat ćete koji su principi kojima ćete se voditi. Učenje je moja sposobnost vjerovanja da mogu pristupiti izazovima bez straha i da to mogu činiti u privatnom i poslovnom životu. Moramo činiti to bez straha. Možemo razmišljati i o tome da smo 'mali ljudi' i da nas se to ne tiče. Ali time gubimo svoj utjecaj. U komunikaciji sa mnom nećete dobiti širu sliku mene. To je način komunikacije. Mogu biti u 1000 tekstova odjednom i na 1000 mjesta odjednom. No to nisam ja. Moramo imati manji broj činjenica o nekome na temelju kojih ćemo odlučiti i vidjeti nešto o toj osobi', objasnila je i na vlastitom primjeru važnost odlučivanja, ali i učenja. 'Ljudi uče na različite načine. Kako će vizualna prezentacija izgledati nekome tko ne zna mnogo o tehnologiji? Kako ćemo mu prikazati podatke? To je vrlo važno, kao i vrijeme, transparentnost, vođenje. Ne samo zato što nam to daje sigurnost i otpornost, moramo biti vidljivi zato što tako dobivamo povjerenje. Pitamo se što ljudi čine da bi zadobili povjerenje, kako rješavaju ključna pitanja. Zahtjev je uvijek - učinite više', rekla je Oguntala.