Vizionar godine: 'Izdvajamo one koji su nas inspirirali, stvorili nove prilike i učinili nas ponosnima'

'Priče 15 finalista najljepši su dio novinarskog posla'

'Priče o sjajnim ljudima koje smo vidjeli u ovom kratkom filmu i priče 15 finalista koji su danas ovdje najljepši su dio našeg novinarskog posla i zato je i nama na tportalu rad na ovom projektu prije svega veliko zadovoljstvo', rekla je u uvodnom obraćanju glavna urednica tportala Dijana Suton.

Podsjetila je da je tportal, kao i dosad, započeo svoj projekt anketiranjem stotinjak suradnika, autora, stručnjaka iz različitih područja koji su nominirali (potencijalne) kandidate u svih pet kategorija.

'Iz tako dobivene liste nominacija izdvojili smo one s najviše glasova, one za koje smatramo da najviše zavređuju biti u finalu. Namjerno ističem ovo 'najviše', jer iako nominalno nevelika, Hrvatska je bogata ljudima s idejom, znanjem i srcem. Time smo najvažniji dio posla prebacili na leđa našem žiriju', istaknula je Suton, dodajući da je redom riječ o ljudima s impresivnim karijerama i onima koji ostavljaju dubok osobni trag u područjima kojima se bave.

'Ove smo godine pojačali žiri novim članovima, pa sad imamo sretnu trinaestorku, kojoj zahvaljujem od srca. Hvala na vremenu, angažmanu, energiji i vašim vizijama kojima podržavate ovaj izbor', rekla je glavna urednica.

'Hvala Hrvatskom Telekomu, našem izdavaču, bez čije vizije i potpore ne bi bilo ni ovog izbora, izbora kojim ovaj put izdvajamo one koji su u 2024. godini postigli više od mjerljivog uspjeha, one koji su nas inspirirali, otvorili nam nove poglede, stvorili nove prilike, one koji su nas učinili ponosnima, sretnima i ponekad euforičnima. One koji nas inspiriraju', nastavlja Suton.