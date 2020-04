Redovna godišnja konferencija WinDays bit će održana od 28. rujna do 1. listopada u hotelima Maistra u Rovinju

WinDays Virtual, online programski dan konferencije WinDays20 powered by Microsoft, pratilo je 1.997 jedinstvenih korisnika iz Hrvatske i iz regije, a tijekom dana je zabilježeno 5.000 spajanja.

Tako su, primjerice, Ivica Skender i Andrej Lončarić (GDi) pokazali su na koje sve načine moderna geoinformacijska platforma pomaže u kriznim situacijama poput nedavnog potresa u Zagrebu i aktualne epidemije koronavirusa.



Tatjana Skoko (Microsoft) s moderatorima je prokomentirala kako se Microsoft nosi s radom na daljinu te kako u svemu tome pomažu Teamsi.



Adis Jugo (SysKit) pojasnio je kako uz pomoć Azure Cognitive Services analizirati podatke na Teamsima i na SharePointu te mnoštvo podataka pretvoriti u pametnu bazu znanja.



Marin Franković (Span) predstavio je novosti u infrastrukturnim komponentama Microsoftovog Azurea, objasnio koje odabrati i kako ih najbolje koristiti.



Ana-Marija Petric (Poslovna inteligencija) prezentirala je kako se, u svjetlu GDPR-a i hrvatskog jezika, nositi s nestrukturiranim podacima te koje alate koristiti za detekciju osjetljivih podataka.



Luka Manojlovič (MA-NO) objasnio je zašto je VPN tehnologija posebno zanimljivo rješenje u ovo doba kada prevladava rad na daljinu.



Gledatelji su se mogli uključiti s komentarima i pitanjima za predavače. Program je završio javljanjem Ivana Dečaka iz grupe Vatra, koji je uživo predstavio novi singl Sva naša ljeta.



Konferencija WinDays 2020 bit će održana od 28. rujna do 1. listopada u hotelima Maistra u Rovinju. Do tada ćete moći pratiti serijal predavanja Road to WinDays, koji će dodatno predstaviti konferencijske teme.