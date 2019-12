Telekomi će trebati sve više softvera, to je prilika za razvojne programere

Pred punim auditorijem konferenciju su otvorili direktor .debuga Dragan Petric, član uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije u Hrvatskom Telekomu Boris Drilo i član uprave Algebre Hrvoje Balen

U konferencijskoj dvorani Algebra Laba u Zagrebu otvorena je konferencija za razvojne programere .debug, koja će tijekom dva dana u tri programska slijeda ponuditi 50 predavanja, ali i priliku za pobliže upoznavanje s djelovanjem i potrebama više domaćih IT tvrtki.

Pred punim auditorijem konferenciju su otvorili direktor .debuga Dragan Petric, član uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije u Hrvatskom Telekomu Boris Drilo i član uprave Algebre Hrvoje Balen.

Petric je posjetiteljima obećao kako će biti 'iznenađeni prilikama s kojima će se susresti, projektima na kojima se može raditi u Hrvatskoj, a od globalnog su značaja'.

Drilo je naglasio kako se telekom operatori u sve većoj mjeri otvaraju prema korisnicima zbog čega već sad raste udio softvera u poslovanju, a taj će udio s godinama postajati sve veći.

Što se HT-a tiče, to će se prvenstveno odnositi na razvoj digitalnih kanala i prenamjenu postojećih backend sustava. 'Cilj je aplikacije koje je dosad interno koristilo 100-200 djelatnika ponuditi tako da ih može koristiti gotovo tri milijuna korisnika naših usluga', rekao je Drilo.

Balen je istaknuo izazov manjka razvojnih programera na tržištu, ali i to što oko 40 posto studenata ne završi fakultete. U Algebri se protiv toga bore, između ostalog, i okretanjem prema inozemnim tržištima kako bi privukli strane studente.

Konferencija .debug nastavljena je predavanjem Justyne Jaworske, jedna od čelnih ljudi tvrtke Huawei u Europi. Kao što smo već pisali, drugi dan .debuga otvorit će dva predavanja. Tijekom prvog će Maja Bilić (Google) ispričati kako je od fakultetske diplome došla do pozicije Global Programmatic Ads Leada u Googleovom uredu u New Yorku, a na drugom će Luka Abrus, glavni izvršni direktor tvrtke Five, govoriti o deset najvećih pogrešaka tijekom karijere u IT-ju.

Više: .debug