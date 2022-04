[VIDEO] Upoznajte Nikolu, androida koji može izražavati osjećaje

Novi android je dio projekta Guardian Robot, u sklopu kojeg ciljaju stvoriti društvo budućnosti u kojem će ljudi, umjetna inteligencija i roboti moći fleksibilno koegzistirati jedni uz druge

U članku nedavno objavljenom u časopisu Frontiers in Psychology istraživači su opisali kako su napravili pokrete lica pomoću kojih Nikola izražava osjećaje, kao i fiziološke podatke na koje su se oslanjali pri izradi i provjeri tih pokreta.

Zahvaljujući napretku tehnologije razlike između ljudi i strojeva smanjuju se iz dana u dan. Izražavanje osjećaja jedna je od značajki koje su uglavnom još rezervirane za pripadnike ljudske vrste. Ali, novi android Nikola trebao bi i to promijeniti.

Istraživači vjeruju kako će androidi koji mogu iskazati osjećaje biti važni ne samo za daljnja istraživanja, već i pronaći primjenu u svakodnevnom životu. Primjerice, moglo bi ih se koristiti za skrb o starim osobama.

Do dana kad će to postati stvarnost proći će još puno vremena. No, Nikola je već sad spreman za iduću fazu, tijekom koje će istraživači poboljšavati postojeće i dodavati nove izraze lica, dati mu glas i tijelo te sve skupa povezati u cjelinu koja izražava osjećaje, piše CNET.