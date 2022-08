[VIDEO] Nova studija: Znanstvenici iz NASA-e riješili su tajnu iza izvora kozmičkih zraka

NASA-in Fermi potvrdio je 'olupinu' zvijezde kao neposredan izvor masivnom energijom nabijenih kozmičkih čestica

Astronomi već dugo pretražuju svemir za mjestima iz kojih pristižu neki od energetski najnabijenijih protona u našoj galaksiji. Nova studija koja je iskoristila 12 godina podataka sakupljenih pomoću NASA-inog gama teleskopa Fermi potvrdila je da je jedno takvo mjesto - ostatak supernove.

Fermi je pokazao da su udarni valovi eksplodirane zvijezde ubrzali čestice do brzine slične brzini svjetla. Ove čestice, također poznate kao kozmičke zrake, nejčešće doalze u obliku protona, no mogu sadržati atomske jezgre i elektrone. Pošto svaka od njih nosi električni naboj, njihove se putanje mijenjaju prolaskom kroz galaktičko magnetsko polje. S obzirom da više ne možemo razaznati iz kojeg su smjera stigle, teško nam je bilo otkriti njihovo mjesto podrijetla. U trenu kad se sudare sa međuzvjezdanim plinom blizu ostataka supernove, one ispuštaju vrlo prepoznatljiv sjaj u gama spektru - svjetlu najviše poznate energije.