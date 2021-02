Veliko sažimanje, kamene kiše, nepostojeći planeti... Ovo su najbizarnija svemirska otkrića u pandemiji i pitanja na koja još nemamo odgovore

Svemir nam je i dalje velika nepoznanica, mada svako malo netko stavi novi komadić u slagalicu. Iz godine u godinu astronomi nadmašuju sebe, otkrivajući sve bizarnije nove svemirske objekte i događanja

Od ekstremnih egzoplaneta do zvijezda neobičnih sudbina , ovo su neka iz poduljeg popisa začudnih astronomskih otkrića.

Navodno je nekako prošao kroz djelomičnu supernovu i preživio. A to je uništilo elemente koji mu nedostaju, stvorilo one koji se tamo neobjašnjivo nalaze i torpediralo ga tako da juri galaksijom 900.000 kilometara na sat .

Početkom prošle godine astronomi su zapazili neobičnu situaciju u zviježđu Drako. Tamošnji bijeli patuljak, zvan Dox , prešao je u supernovu i preživio. To je neobično stoga što je riječ o zvijezdi bez trunke očekivanog vodika ili helija, ali ispunjenoj ugljikom, natrijem i aluminijem, kojih obično nema u bijelim patuljcima.

Brzi izboji radiovalova, FRB , ekstragalaktički su bljeskovi svjetlosti koji u nekoliko milisekundi oslobode količinu energije koju Sunce stvori u stoljeću. Većina ovih signala jednokratni su događaji koji traju samo milisekunde, no neki su se ponavljali u slučajnim intervalima. Barem su astronomi mislili tako.

Astronomi ne mogu reći ni koliko su daleko ni koliko su veliki; možda su to mjesta unutar Mliječne staze, široka nekoliko svjetlosnih godina, a mogu biti i negdje daleko izvan naše galaksije, udaljeni milijune svjetlosnih godina.

FRB-ovi su lanjska stvar. Sad se priča o ORC-ima, rijetkim ili neparnim radiokrugovima . O njima se zna da su to neobjašnjive mrlje radioemisije koje ne odgovaraju nijednom poznatom objektu ili fenomenu. Dosad je uhvaćeno tek nekoliko ORC-ova koji ne šalju ni optičke ni infracrvene ni rendgenske signale.

Ako tamna tvar čini 25 posto svemira, a ona normalna pet posto, što je onda s preostalih 70 posto? Vjeruje se da ostatak ispunjava tamna energija, dovoljno snažna da razbuca čitav svemir . I dok tamna tvar spaja galaksije, tamna energija sve bi razdvojila. Svemir se, kažu, širi, ali brže no što bi trebao, a znanstvenici smatraju da je glavni krivac za to baš tamna energija. A odakle nam dolazi? Neki vjeruju da je nastala sudarom kvantnih čestica, ali zapravo se ništa ne zna.

Kako bilo, kvantno sprezanje ne ide ruku pod ruku s klasičnom fizikom jer krši neke njene temeljne zakone. Da bi se čestice mogle povezati na tako velikim udaljenostima, morale bi međusobno slati signale koji putuju brže od svjetlosti, a to se smatralo nemogućim. No studije sugeriraju da kvantno sprezanje doista postoji. Dapače, iako ga ne razumijemo, trebali bismo ga iskoristiti. Sprezanje bi na kraju moglo postati temelj računalstva i komunikacija sljedeće generacije.

Svemir je dovoljno prostran da u njemu stanuju sve civilizacije 'Zvjezdanih staza' , a opet izgleda da smo mi njegovi jedini stanari. Fermijev paradoks govori o toj kontradikciji između velike vjerojatnosti izvanzemaljskog života i očitog nedostatka dokaza da takav život doista postoji. Dosad smo identificirali pregršt potencijalno nastanjivih planeta poput Zemlje, ali još uvijek nismo naišli ni na kakve tragove inteligentnog života. Potvrdu traže brojne teorije, od mogućnosti da je inteligentan život izuzetno rijedak ili kratkotrajan do logične ideje da nas strane vrste namjerno izbjegavaju.

Multiverzum

Čovječanstvo je grumen blata na planetu, unutar galaksije koja čini samo beskonačno mali dio svemira. Posve je moguće to da je naš svemir zapravo tek jedan od mnogih drugih. Teorija multiverzuma sugerira da postoji beskrajan broj svemira; znači i beskrajan broj civilizacija, povijesti i naših verzija samih sebe. No to je samo još jedna od teorija.

Veliko sažimanje

Svemu dođe kraj, pa valjda i svemiru. Teorija Velikog sažimanja sugerira scenarij u kojem širenje svemira, koje traje od Velikog praska, ustupi mjesto sili gravitacije. Svi planeti, sve galaksije i nakupine, sve se počinje sakupljati u gustu točku mase, sve dok ne nestane. To će se navodno i dogoditi za puno milijardi godina.

No to nipošto nije jedina teorija o našem neizbježnom kraju. Ostale ideje uključuju Veliko kidanje, u kojem će se svaka struktura u svemiru raspasti do posljednjeg atoma, i Veliko hlađenje, poslije kojeg će ostati samo velika praznina. Kakav god kraj bio, bit će - velik.