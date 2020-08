Novo istraživanje: Svemir obiluje planetima s oceanima

Procjene temeljene na matematičkim modelima pokazuju kako bi nemali broj egzoplaneta mogao imati velike dijelove površine prekrivene vodom

Saturnov mjesec Enkelad i Jupiterov Europa ispod ledene površine imaju oceane, kao i energiju koja stvara izboje vode, što su dvije pretpostavke nužne za nastanak života kakav poznajemo. Ako njih možemo nastaniti, možda je isto moguće i s planetama izvan Sunčevog sustava.

Quick je stoga odlučila istražiti ima li ih u galaksiji Mliječna staza. Matematičkom analizom nekoliko desetaka egzoplaneta, uključujući i one u obližnjem sustavu TRAPPIST-1, s timom je brzo otkrila kako bi više od četvrtine proučavanih egzoplaneta mogli biti oceanski svjetovi, a većina bi ih mogla imati oceane ispod leda. Uz to, mogli bi ispuštati više energije nego Enkelad i Europa.

Znanstvenici bi u budućnosti njihova predviđanja mogli provjeriti mjerenjem emisija topline iz egzoplaneta ili otkrivanjem vulkanskih/kriovulkanskih erupcija praćenjem valnih duljina svjetla koje emitiraju molekule u atmosferi planeta.

Planeti veličinom slični Zemlji

Zasad to nije izvedivo jer su ti planeti predaleko, zaklonjeni svjetlom zvijezda oko kojih kruže. Zato se za procjenu koriste matematički modeli temeljem dostupnih podataka, poput veličine ili mase planeta. Ti bi modeli mogli biti korisni za sužavanje popisa potencijalnih egzoplaneta s povoljnim uvjetima za život, za kojima bi mogao tragati nadolazeći svemirski teleskop James Webb i druge svemirske misije u budućnosti.

Quick i njen tim su upotrijebili podatke o 53 egzoplaneta, veličinom približno sličnih Zemlji iako bi mogli biti i do osam puta masivniji.

Znanstvenici pretpostavljaju kako su planete te veličine češće sastavljene od krutih tvari nego plinovitih, zbog čega je vjerojatnije kako na njima ima tekuće vode. Otkad su tijekom 2017. godine počeli istraživati otkriveno je bar još 30 planeta koji zadovoljavaju parametre po kojima bi mogli biti obuhvaćeni istraživanjem, ali nisu bili.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Nakon što su otkrili planete veličinom slične Zemlji, Quick i njen tim nastojali su ustanoviti koliko energije svaka od njih može stvarati i otpuštati kao toplinu. Usredotočili su se na dva glavna izvora topline.