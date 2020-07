'Vakcinski nacionalizam' prijeti dvije milijarde dolara teškom planu da se cjepivo pošteno podijeli svim zemljama svijeta

Humanizam i zdrava logika imaju velikog suparnika: novac i uske nacionalne interese. Bogate zemlje unaprijed su naručile stotine milijuna doza budućih djelotvornih cjepiva. A to ostavlja malo prostora siromašnim dijelovima svijeta...

Čim se odobri prvo cjepivo protiv Covida-19, svijet će se suočiti s posljedicama velike potražnje i male ponude . Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na to da je sasvim jasno koga bi prvo trebalo namiriti: zdravstvene djelatnike širom svijeta, zatim rizične skupine, potom one koji žive na područjima kojima se bolest brzo širi, i na kraju svi ostali.

Ipak, humanizam i zdrava logika imaju velikog suparnika: novac i nacionalne interese. Sjedinjene Američke Države i Europa unaprijed su naručili stotine milijuna doza budućih djelotvornih cjepiva. To ostavlja malo prostora siromašnim dijelovima svijeta.

Američka je vlada u sklopu operacije Warp Speed potpisala ugovore s nekoliko farmaceutskih kompanija, vrijedne više od šest milijardi dolara. Cilj je ove operacije osigurati američkom stanovništvu cjepiva do siječnja 2021.

COVAX pak namjerava uložiti novac u 12 cjepiva i osigurati rani pristup čim postanu dostupna. Žele nabaviti dvije milijarde doza do kraja sljedeće godine: 950 milijuna doza išlo bi u zemlje s visokim dohotkom, isto toliko u zemlje s niskim dohotkom, a 100 milijuna doza namijenili bi 'humanitarnim situacijama i probojima pandemije izvan kontrole'. Prvi, 750 milijuna dolara težak ugovor o nabavi 300 milijuna doza od AstraZeneca potpisan je 4. lipnja.

Dosad je više od 70 zemalja pokazalo zanimanje za COVAX. Službeno bi se trebale obvezati do kraja kolovoza i osigurati predujam od 15 posto ukupnog iznosa. Pitanje je hoće li to i učiniti. Neke zemlje EU-a namjeravaju donirati novac, ali same neće naručiti cjepiva putem COVAX-a.

Zemlje Afrike istražuju i druge mogućnosti

Na sastanku Afričke unije krajem lipnja južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa pozvao je čelnike da osiguraju zalihe cjepiva za taj kontinent te da se cjepiva tamo i proizvode. Na redu su pregovori s bankama koje bi kreditirale takav pothvat. U pitanju su ipak 1,3 milijarde ljudi.