Uz ove savjete krenite na savršeno vikend putovanje u europske metropole

Uz malo uloženog vremena u istraživanje i uspoređivanje cijena, mogu se naći povoljne avionske ili autobusne karte za brojne popularne destinacije poput Venecije, Beča ili Budimpešte. A ako vam je putovanje automobilom privlačnije, pozovite ekipu, spakirajte kofere i krećemo

Pažljivo odaberite lokaciju

Ako tražite povoljan odmor, trebali biste obratiti pozornost na Veneciju, Rim, Atenu, Budimpeštu, Beč ili Amsterdam. Do ovih se gradova može doći relativno jednostavno i povoljno, a spadaju među najpopularnije destinacije na starom kontinentu i to s razlogom. Svaki od navedenih gradova može ponuditi nešto zanimljivo, bilo da je to sjajan noćni život, jedinstvene gradske četvrti, nevjerojatna hrana, neobične trgovine i dizajnerska mjesta, povijesni objekti ili moderni neboderi, klasična glazba ili suvremena umjetnost.

Planirajte unaprijed

Kako bi najbolje iskoristili vrijeme na putovanju, unaprijed odaberite aktivnosti koje odgovaraju vašim željama i u skladu s time spakirajte stvari. Općenito, vikend putovanja su često najteža kod pakiranja jer obično uključuju pokušaj da sve stvari ugurate u samo jedan kofer. Međutim, usredotočite se na kvalitetan razmještaj stvari, odaberite udobnu odjeću za aerodrom ili autobus i pokušajte se opremiti najnužnijim stvarima koje vam neće zauzeti previše mjesta u prtljazi. Na primjer, čak i ako ste entuzijastični amaterski fotograf, gubljenje dragocjenog prostora za veliki i nezgrapni fotoaparat i stativ možda i nije najbolja opcija.