Utrka milijardera: Branson u svemir planira 11. srpnja, prije Bezosa

Milijarder Richard Branson će 11. srpnja testnim letom svoje tvrtke Virgin Galactic Holdings Inc otputovati do ruba svemira, izvijestila je u četvrtak ta tvrtka za svemirski turizam, čime bi Branson pretekao milijardera Jeffa Bezosa, koji let planira za 20. srpnja

Uspješan let Virginovom letjelicom VSS Unity označio bi ključnu prekretnicu u utrci uvođenja nove ere privatnih komercijalnih svemirskih putovanja, piše Reuters. Također, značio bi i da će Branson putovati izvan Zemljine atmosfere prije Bezosa, pokretača Blue Origina, suparničkog poduhvata svemirskog turizma. Bezos, osnivač američkog maloprodajnog internetskog diva Amazona, let u svemir raketom New Shepard planira za 20. srpnja, zajedno sa svojim bratom Markom, pilotkinjom Wally Funk te osobom koja je putem dražbe za izlet u svemir platila 28 milijuna američkih dolara, a čiji identitet još nije poznat.