Usred rata Hrvatsku je spojio na internet, a sada poručuje: Nemoguće je zarobiti i okovati virtualne svjetove

'Pretpostavljam kako im je pažnju privukla činjenica da sam u tri i pol godine organizirao gotovo 50 predavanja na temu inženjerskog obrazovanja . Sva predavanja smo prenosili internetom, a snimke su objavljene na YouTubeu . Čini se da nijedan ogranak IEEE-a nigdje drugdje u svijetu to nije napravio', rekao je tportalu Pale koji je nagradu primio u San Joseu u Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom konferencije Frontiers in Education.

Profesor na FER-u, konzultant i projektant, računalni forenzičar, edukator i predavač u području informacijskih sustava i obrazovanja, Pale je poznat i kao jedan od najzaslužnijih za to što je Hrvatska 1992. godine usred rata spojena na internet, a bio je i pokretač te jedan od glavnih arhitekata Hrvatske akademske i istraživačke mreže, CARNeta.

Pale je od 2014. do 2017. godine vodio Odjel za obrazovanje pri hrvatskoj sekciji IEEE -a. 'Osim predavanja, u suradnji s Hrvatskom udrugom za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO organizirali smo i savjetovanje Inženjersko obrazovanje. Ove ćemo godine krenuti i s mjesečnim webinarima na engleskom jeziku, koje će držati ugledni stručnjaci u svijetu', pobrojao je aktivnosti kojima se domaći ogranak bavio i namjerava baviti.

Računalom i internetom moguće je postići ono što nije moguće nekom drugom tehnologijom: ubrzati i usporiti fizičke događaje, modelirati i simulirati te neograničeno, besplatno i sigurno vježbati u virtualnim laboratorijima, kao i do unedogled uvježbavati vlastitu kompetenciju te ju u svakom trenutku provjeravati.

Znanje je moć, a ono je danas u rukama svakog pojedinca. Samo mora poželjeti posegnuti za tom moći', uvjeren je Pale.

Nastat će tehnologije koje će biti vrlo teško otkriti i nadzirati

Brinu li ga nastojanja za ukidanjem neutralnosti interneta?

'Da. To su očajnički pokušaji zadržavanja starog svijeta, a čine ga oni koji se boje da će izgubiti svoje privilegije, ali i zato što ne razumiju prirodu novog svijeta u kojem živimo. Nemoguće je regulirati virtualne svjetove pravilima fizičkog svijeta. Nužno je iz temelja proučiti i promisliti sva pravila koja smo do sada napravili i temeljito rekonstruirati ovaj novi svijet u kojem već živimo', kaže Pale.

Kako pojašnjava, najjednostavnije je to promatrati na autorskim pravima. Njih žestoko brane i pokušavaju zadržati status quo ne autori, već svi oni koji jako dobro žive od tih autora, a danas više nisu potrebni. Oni čak ni ne prepoznaju da su već odavno na sceni potpuno novi autori: oni koji prerađuju izvorna umjetnička i druga autorska djela te na temelju njihovih komponenti stvaraju nova. Te autore nazivamo piratima i kojekakvim besmislenim imenima.

'No ima još nešto što rijetko tko zna i razumije: nemoguće je regulirati i zarobiti virtualne svjetove. S tehničkog aspekta baš nikakve prepreke nema da pojedinci i skupine diljem svijeta ne sagrade FreeNet, novu globalnu mrežu na istim tehnologijama koja se koristi za internet. Sjećate li se ZG wirelessa te drugih gradskih i lokalnih mreža? One su već pokazale da je to moguće. Takve je mreže bez ikakvih problema i ograničenja moguće povezati i prekogranično te na kraju globalno. Sada ih nema jer su telekom operateri tada radikalno smanjili svoje cijene i jer se pojedinci još ne osjećaju dovodno ugroženo. Ali snaga uma, kreativnosti, baznih tehnologija.... Kad se dovoljan broj odlučnih osjeti ugroženo i potlačeno, stvarat će potpuno nove tehnologije komuniciranja, a koje će biti vrlo teško otkriti, nadzirati i ometati', prognozirao je Pale.