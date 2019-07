Usporavate li rad svog računala? Evo pet savjeta kako to izbjeći

Spor rad računala može vas koštati puno vremena i živaca, a možda zbog toga čak izgubite i novac. Pogledajte neke od najčešćih uzroka usporavanja rada vašeg računala i kako ih se možete riješiti

Sva računala nakon nekog vremena počinju raditi sporije nego kad su bila nova. To je normalno i očekivano. Ali, moguće je kako ste ubrzali taj proces vlastitim postupcima. Provjerite stoga jeste li skloni čestim greškama i propustima zbog kojih računalo ne radi brzinom na koju ste navikli.

To možete izbjeći ako pri instalaciji novog programa primijetite kućicu uz koju stoji nešto poput ovog - Automatically run [naziv programa] when I start my computer - i odznačite ju.

Što možete poduzeti s već instaliranim programima? Bacite pogled na System Tray u donjem desnom kutu zaslona. Vidjet ćete sličicu za svaki aktivni program. Ako ih ima puno, morat ćete kliknuti na strjelicu prema gore kako biste dobili pristup punom popisu. Pojedinu aplikaciju najčešće ćete moći zatvoriti tako što ćete postaviti kursor na nju i klinuti desnu tipku računalnog miša.

Također možete i smanjiti broj programa koji se automatski aktiviraju svaki put kad pokrećete računalo. Koristite li operativni sustav Windows 10, otvorite Task Manager (pritisnite zajedno tipke Ctrl, Shift i Esc) pa zatim kliknite na More details.

Otvorite tab Startup i dobit ćete popis svih programa koji se pokreću kad uključite računalo. Provjerite je li vam sve na popisu doista nužno, izbacite ono što nije.

Pokrećete li računalo ponovno barem povremeno?

Ponovno pokretanje računala rješava nemali broj problema s kojima se susrećemo u radu. No, važno je to čini barem povremeno (ako već ne možete redovno) i kad nemate problema. Zašto? Pa, tako čistite radnu memoriju (RAM) vašeg računala, između ostalog. Također, Windows će nakon reboota instalirati preuzete nadogradnje, koje bi mogle ukloniti problem radi kojeg vaše računalo radi sporije.

Ne morate to činiti svaki dan - dovoljno je ponovno pokretati računalo nekoliko puta tjedno.

Jeste li nepromišljeno klikali po poveznicama?

Ako je odgovor na ovo pitanje potvrdan, moguće je kako ste pokupili zlonamjerni softver ili hrpu softvera koji je pristigao s legalno i legitimno preuzetim programima, ali vam u stvari ne treba. Stoga uvijek obratite pozornost na što klikate i je li ono što vam nude doista potrebno.