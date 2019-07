Što to znači kada vas 'slijede' na Facebooku i kako to utječe na vašu privatnost?

Ova često previđena značajka popularne društvene mreže korisniku pruža više privatnosti dok mu istovremeno omogućava uživanje u velikoj većini dostupnog sadržaja

Da biste drugim korisnicima Facebooka dozvolili da vas slijede, morat ćete proroštati postavkama vašeg profila. Točnije, morat ćete zaviriti u izbornik postavke (settings) i tamo pronaći stavku Go to Settings > Public Posts > Who Can Follow Me i tamo birajte Public , odnosno javno . Ovim ćete omogućiti svima da prate vaš profil.

Što točno vide vaši pratitelji na Facebooku?

Vaši pratitelji mogu vidijeti sav vaš javni sadržaj, dakle objave, slike, albume videe i lajkove - ako im to dozvolite. Ako objavu želite učiniti javnom, to možete napraviti klikom na silazni izbornik ispod tekstualne rubrike u kojoj pišete objavu. Ista stvar vrijed i za fotografije i videe.

Ako želite svoje lajkove učiniti javnima, odite na profil i birajte rubriku More > Likes. Tamo kliknite na opciju podešavanja odnosno Manage i birajte Edit the Privacy of Your Likes za podešavanje privatnosti vaših lajkova na Facebooku. Tamo možete birati svaku pojedinu rubriku i podesiti ju točno tako kako vama odgovara. Ako želite da svi znaju koga slijedite, odite na More > Likes > Manage no birajte opciju za podešavanje privatnosti vaših praćenja (Edit the Privacy of Your Follows). Tamo možete odrediti tko može vidjeti profile, stranice i liste koje slijedite.