Uskoro stiže: Pet stvari koje znamo o novom Samsung Galaxyju

Ako je vjerovati glasinama, nadolazeća serija Galaxy S23 predstavljat će umjeren iskorak u odnosu na trenutnu seriju S22

Prilično smo sigurni da će Samsung izbaciti nekoliko iteracija Galaxyja S23 ne bi li pokrio nekoliko cjenovnih skupina. Sudeći prema dosadašnjem iskustvu, sigurni smo da ćemo vidjeti početni model Galaxy S23, veći i luksuznijie S23 Plus i najskuplji S23 Ultra. Ultra će pod poklopcem imati najmoćniji hardver te će stići s najvećim ekranom, piše Cnet .

S obzirom da smo ovog tjedna dobili potvrdu da će se događaj zbilja dogoditi 1. veljače, dolazimo do drugog pitanja na kojeg nitko ne zna odgovor, a to je kad će predstavljeni modeli doći na tržište. Kao što vjerojatno znate, globalni dostavni lanci i dalje imaju poteškoće, što znači da će odgoda možda biti dulja nego inače. S druge strane, Samsung već nudi promociju za predbilježbe u SAD-u koja uključuje popust od 50 dolara ako kupite jedan smartfon ili 100 ako kupite, odnosno rezervirate dva.

Samsung je službeno najavio sljedeći događaj Galaxy Unpacked . Kao i svake godine dosad, skoro sigurno ćemo vidjeti najnoviju seriju telefona Galaxy S. Od događaja kojeg će (navodno) obilježiti Galaxy S23 nas još razdvaja petnaestak dana, no to očito nije spriječilo insajdere i špekulante koji su na internetu objavili hrpu značajki. Sve ove informacije su, napominjemo, neslužbene - što znači da će konačni uređaji možda biti drugačiji.

U slučaju da Samsung lansira više modela, S23 će doći s tri cijene. Ne očekujemo da će kompanija mijenjati prošlogodišnje cijene, što znači da ćemo za startni model Galaxyja S22 Ultra morati dati oko 1300 eura, za S22 Plus oko 1100 eura, dok će startni S22 koštati oko 800 eura. Napominjemo, ovo nisu službene cijene novih uređaja - njih ćemo saznati nakon Samsungove objave.

Poznati insajder Ice Universe spomenuo je veličine tri telefona koje su skoro iste kao kod serije S22: 6.1 inča za Galaxy S22, 6.6 inča za S22 Plus i 6.8 inča za S22 Ultra.

Family Hub Plus

Također postoji šansa da ćemo vidjeti promjene u dizajnu kamere. Glasine iz pouzdanih izvora Ice Universe i Stevea Hemmerstoffera navode da će novi uređaji imati kružne izreze za kamere koji sjede točno na stražnjem dijelu uređaja, umjesto da dolaze sa modulom za kameru. Galaxy S22 Ultra već ima takvo rješenje, no Hemmerstoffer kaže da bi se ono moglo 'proširiti' i na Plus model.

Baterija, procesor i ostale specifikacije



Seroka Galaxy S23 skoro će sigurno koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Gen 2 procesor. Samsung je do nedavno u Europi koristio Exynos čipove, no najnovija zarada Qualcomma implicira da se njihovi čipovi nalaze u puno većem broju uređaja. Drugim riječima, postoji šansa da ćemo u EU dobiti Qualcomma.



Što se ostalih specifikacija tiče, očekujemo minimalno 8 GB RAM-a za osnovne modele te 12 GB na S23 Ultra. Pohrana će vjerojatno početi sa 128 GB uz veće kapacitete dostupne po višim cijenama.



Nedavno objavljeni certifikat Federal Communications Commissiona pokazuje da eć osnovni S23 imati bateriju od 3,900-mAh što je korak naprijed u odnosu na 3.700 mAh kod S23, dok će S23 Plus isto dobiti poboljšanje do 4.700 mAh. Još ne postoji službena brojka za Utra model, no Ice Universe tvrdi da mobitel pod poklopcem ima bateriju od 5.000 mAh.



Više ćemo informacija o uređajima dobiti tijekom ostatka siječnja, no ako su glasine istinite, S23 će predstavljati odmjeren i ziheraški korak u odnosu na S22.