Upoznajte The Frame, The Sero, The Serif – televizore koji čine veliku razliku u dizajnu interijera

Idealan pametni televizor je onaj koji zadovoljava sve naše potrebe, odlično se uklapa u interijer i osigurava da maksimalno uživamo u gledanju omiljenog sadržaja, dok dnevni boravak predstavlja glavnu oazu za opuštanje nakon napornog radnog dana te središnje mjesto za druženje s obitelji i prijateljima

Upravo iz tih razloga, odabir i kupnja televizora predstavlja veliki izazov jer želimo da on bude jednom riječju – savršen. Saznajte zašto su Samsung Lifestyle televizori pravi must have u vašem domu!

Remek-djelo na zidu

Uokvireno remek-djelo na zidu ili televizor? Prvo pitanje koje vam padne na pamet kada ugledate Samsung The Frame. Njegov elegantan i minimalistički dizajn s magnetnim okvirima omogućuje vam potpunu personalizaciju izgleda pa tako možete birati između različitih boja i dizajna okvira uz jednostavno mijenjanje. Ovaj uokvireni ljepotan posebno će se svidjeti i velikim zaljubljenicima u umjetnost zbog toga što sadrži Art mode koji pruža mogućnost prikazivanja brojnih likovnih djela na zaslonu televizora, dok će Slim Fit zidni nosač stvoriti dojam da visi na zidu baš poput slike. Transformirajte dnevni boravak u pravu umjetničku galeriju i ukrasite ga vašim najdražim slikama!