Uz kupovinu ovogodišnjih Samsung Neo QLED ili The Frame televizora na poklon dobivate soundbar

Tvrtka Samsung Electronics pripremila je posebne pogodnosti za kupnju Neo QLED 2022 8K i The Frame 2022 modela televizora

Naime, vrhunske mogućnosti slike i brojne inovativne tehnologije upotpuniti će prigodni poklon, gdje uz kupovinu navedenih televizora ostvarite pravo na Samsung soundbar [1] u vrijednosti do 7199 HRK.

Dnevni boravak savršeno je mjesto za uživanje u najnovijim video igrama, a uz novi Neo QLED koji donosi brojne tehnologije namijenjene upravo gamingu možete uživati u iskustvu igranja video igara podignutom na novu razinu. Uz do sada neviđen Super Ultrawide široki prikaz radnje u omjerima prikaza 21:9 i 32:9 i nadograđenu Gamebar traku, koja stalno provjerava optimizaciju igre i statistiku u stvarnom vremenu, pobijedite u još više igara.

Umjetnička galerija unutar vlastitog doma

Novi modeli The Frame televizora nude brojne mogućnosti koje nadilaze samo gledanje sadržaja na televizoru. Uronite u svijet umjetnosti uz 'The Frame Art Store' koji nudi više od 1500 umjetničkih djela iz svjetski poznatih muzeja i galerija kao što su ruski muzej Hermitage, francuski Louvre i španjolski muzej Prado. Kolekcija dostupna u Art Store trgovini obuhvaća unikatna umjetnička djela perspektivnih umjetnika diljem svijeta, kao što su Magnum Photos, globalna skupina fotoreportera ili vodeća fotografska kuća YellowKorner.

Dopustite da inovativne tehnologije ovogodišnjih Neo QLED i The Frame televizora podignu vaše iskustvo uživanja u multimedijalnim sadržajima na novu razinu te utonite u svijet slike i zvuka kinematografske kvalitete!

Promocija traje od 15.6.2022. do 17.7.2022. ili do isteka zaliha. Više informacija pronađite na poveznici.

[1] Promocija vrijedi za modele iz 2022. i traje od 15.6. do 17.7.2022. ili do isteka zaliha. Uz kupnju 8K modela darujemo soundbar Q930B, dok uz The Frame 55'' ili veći te Neo QLED modele darujemo soundbar Q600B ili B550. Preporučena maloprodajna cijena najskupljeg poklona. Stvarna vrijednost poklona ovisi o maloprodajnoj cijeni koju Samsung prodajni partner samostalno određuje.