UN: 'Kina je vodeća u svijetu u genAI inovacijama'

Od 2014. do 2023. Kina je prijavila više od 38.000 patenata na području generativne umjetne inteligencije. Na drugom je mjestu SAD sa 6.276 prijava u 10-godišnjem razdoblju do kraja 2023., objavio je WIPO. Kineske prijave pokrivaju široko područje, od autonomne vožnje preko izdavaštva do upravljanja dokumentima, navodi Harrison.

Južna Koreja, Japan i Indija zauzimaju treće, četvrto i peto mjesto, dodaje čelnik WIPO-a, a Indija je prva u svijetu po stopi rasta, napominje. Najviše prijava podnio je u razdoblju od 2014. do 2023. kineski ByteDance, vlasnik TikToka. Slijede kineski div za internetsku trgovinu Alibaba i Microsoft, koji je financijski prati startup OpenAI, vlasnika ChatGPT-ja.

Chatbotovi su našli široku primjenu u sektoru maloprodaje i u drugim privrednim granama, upregnuti u prvom redu u poboljšanje podrške korisnicima, ali generativna umjetna inteligencija mogla bi iz temelja preobraziti i brojne druge sektore, poput znanosti, izdavaštva, prijevoza i sigurnosti, rekao je Harrison.

'Podaci o patentima sugeriraju da će to područje u budućnosti snažno utjecati na brojne industrijske sektore', procjenjuje dužnosnik WIPO-a, izdvojivši primjer izgradnje molekula uz asistenciju generativne umjetne inteligencije koja bi mogla ubrzati razvoj lijekova.