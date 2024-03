Ukrajinski ministar o ratu s Rusima i AI oružju: 'Ako se big tech udruži...'

'Zbog toga tehnologija ima vrlo specifičnu konkurentsku prednost koja nam omogućava da zaustavimo neprijatelja. Bespilotne tehnologije mijenjaju igru', kaže on. Ukrajinski samodetonirajući dronovi bili su jeftino i učinkovito oružje u ratu za prikupljanje obavještajnih podataka i uništavanje skupe ruske vojne opreme.

Mozak iza ove taktike je Mihajlo Fedorov, 33-godišnji bivši stručnjak za digitalni marketing koji je postao potpredsjednik ukrajinske vlade za inovacije, razvoj obrazovanja, znanosti i tehnologije, odnosno ministar digitalne transformacije Ukrajine. 'Nemamo toliko ljudi koliko ih ima Ruska Federacija, a to je osnovna matematika', kaže za Euronews Next u intervjuu preko Zooma iz Kijeva.

Rusija tako ima značajnu opremu koja može nadjačati ukrajinske signale blokiranjem ili ometanjem bežične komunikacije dronova.

Fedorov kaže da njegova zemlja isporučuje kohortu inženjera koji kodiraju i dokazuju svoju vrijednost protiv Rusije. Također kaže da je Ukrajina otvorila tržište i stvorila veliku konkurenciju privatnih tvrtki za elektroničko ratovanje.

Ostati u tijeku s najnovijom tehnologijom od ključne je važnosti jer je 'to tehnološki rat koji se vrlo brzo razvija', kaže ministar. No rusko ometanje GPS-a također je prijavljeno na krajnjem sjeveru Europe, u regiji Arktičkog kruga, gdje Norveška i Finska graniče s Rusijom. Upitan trebaju li zemlje NATO-a biti zabrinute zbog ruskog ometanja, Fedorov kaže: 'Naši partneri trebaju pratiti ono što se događa u Ukrajini jer je brzina promjena nevjerojatna.'

'Ako niste aktivno uključeni u ovaj kontinuirani tempo ratne prilagodbe, a vaša se proizvodnja tome svakodnevno ne prilagođava, kasnije je vrlo teško nadoknaditi korak', dodaje. Postoje i drugi izazovi, kao što je zasićenost protuzračne obrane, posebice ruska upotreba iranskih bespilotnih letjelica Šahid, jer one lete prema svojoj meti i detoniraju pri udaru. Ukrajina stoga nudi saveznicima i njihovim tvrtkama poligon za testiranje njihovih rješenja za obranu, pa čak i na bojnom polju.

AI kao oružje

Jedna od najnovijih tehnologija koja osvaja svijet sada se probija na bojnom polju. Umjetna inteligencija (AI) igra važnu ulogu u ratovanju. 'Omogućuje da prepoznate događaje na bojnom polju i reagirate u skladu s time, što znači da u budućnosti možemo očekivati ​​više korištenja sustava koje podržava AI', kaže Fedorov.

No umjetna inteligencija u dronovima još je u povojima i ne može ih dovesti do cilja na punoj putanji. Kako bi to omogućili, Fedorov kaže da neprestano analiziraju podatke s bojnog polja te da na terenu testiraju neke nove tehnologije za elektroničko ratovanje.

O ruskoj strani kaže da koristi dronove i aplikacije računalnog vida s umjetnom inteligencijom za ciljanje ukrajinskih dronova, kao i za strojno učenje.