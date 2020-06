Uhvatite najljepše osmijehe s funkcijom AI Best Moment na pametnim telefonima HUAWEIJEVE serije P40

Zamislite sebe i svog prijatelja ili prijateljicu na plaži. Valovi nježno zapljuskuju obalu, a predivan zalazak sunca je u pozadini. Vašem prijatelju padne na pamet genijalna ideja da snimi fotografiju skoka

Ali, nikako ne uspijevate snimiti dobru fotografiju. Ili, zamislite da ste pjevač na pozornici, koji pokušava snimiti selfie sa mnoštvom svojih obožavatelja, ali na kraju dobijete samo jednu na kojoj imate zatvorene oči. Ponekad želite snimiti lijepu fotografiju sa svojim ljubimcem na vašem najdražem slikovitom mjestu, ali to ne ide uvijek lako jer vaš ljubimac ne želi pozirati za kameru.

Savršenu fotografiju teško je snimiti, a još teže je snimanje pokreta. To muči mnoge korisnike pametnih telefona, ali dobra je vijest da HUAWEI P40 Series ima rješenje za to – AI Best Moment. Zahvaljujući vještinama umjetne inteligencije, HUAWEIJEVA serija P40 može detektirati više od 30 skeletnih zglobova na tijelu osobe kao i očitati emocije osobe pregledavanjem 90 točaka na njihovom licu. Također može prepoznati sedam kategorija sporta, izraza, grupnu fotografiju i druge fotografske scenarije. Kada snimate fotografije skoka, ne morate brinuti o tome da uhvatite najbolji trenutak i ne morate ponavljati istu pozu za savršene rezultate. Također je lakše snimiti grupne fotografije, pri čemu vam UI pomaže da uslikate trenutak kada su svima oči otvorene i u fokusu. To također znači da ne trebate obrađivati ni retuširati svoje fotografije koristeći aplikacije treće strane. S HUAWEIJEVOM serijom P40, možete uhvatiti savršeni izraz lica bilo kad i bilo gdje.

Potrebna su samo tri koraka

Koliko je zapravo teško koristiti funkciju AI Best Moment? Uopće nije teško. Doživite čaroliju u samo tri koraka.

1. korak : Omogućite funkciju Moving Picture i snimite statičnu fotografiju na brzinu. HUAWEIJEVA serija P40 automatski napravi kratki video snimak tog trenutka.

2.korak : Pokrenite Galeriju fotografija i potražite gumb “Uredi”. Korištenjem gumba “Pametno”, HUAWEIJEVA serija P40 će zatim odrediti jedan do tri kadra koji prikazuju najbolje, najprirodnije izraze lica. Možete odabrati onu koja vam se najviše sviđa od njih.