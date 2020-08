Uđite u novu školsku i akademsku godinu sa stilom i rasturite rezultatima

Nekako su se rujan i početak školske i akademske godine nametnuli kao najbolji period za promjene i donošenje novih odluka, za nove početke. Često se s godišnjih odmora i praznika vraćamo puni velikih planova i spremni za uvođenje nekih novih navika

Novi izazovi su i pred školarcima i studentima, a mi imamo ideju kako u novu školsku godinu ući sa stilom, kako upravljati svim obavezama i rasturiti rezultatima. Naime, u Huawei AppGallery trgovini postoje sjajne aplikacije koje će korisnicima olakšati te nove početke. Neke od njih su: Any.Do, Skener dokumenata, Reading Skills, MindMeister i Oxford Dictionary.

Any.Do je aplikacija koji milijuni korisnika obožavaju jer uz nju mogu biti organizirani i učinkoviti tijekom dana. Radi se o besplatnoj aplikaciji u koju ćete unijeti svoju 'to do' listu, pratiti svoj kalendar obaveza i koristiti najjednostavniji i najpouzdaniji podsjetnik na sve što vas čeka u radnom tjednu. Da se radi o 'must have' aplikaciji potvrdili su i brojni ugledni mediji među kojima i NYTimes, USA Today WSJ i Lifehacker. Sjajna je za postavljanje zadataka, kreiranje pametnih lista i planiranje te za suradnju s kolegama na projektima. Studenti će se oduševiti jer je sjajan asistent za pripremu grupnih projekata. Skener dokumenata je, pak, najbolja aplikacija za skeniranje dokumenata u PDF formatu visoke kvalitete i PNG izlaza. Besplatno skeniranje slika, pisanih dokumenata te grafičkog materijala i ispisanih dokumenata sada vam je na dohvat ruke. U nekoliko sekundi će učenici i studenti najbrže skenirati bilo koju bilješku s predavanja svog kolege iz klupe ili bilo koju stranicu knjige koju nisu nabavili. Skener je jedna od onih aplikacija koja će vam zaista olakšati svakodnevicu. A koliko puta smo svi željeli posjedovati vještinu bržeg učenja, bržeg savladavanja gradiva u velikim količinama? Upravo tu pomaže aplikacija koja razvija vaše vještine čitanja. Reading skills vas uči kako učinkovito i efektivno čitati. Jednako korisna bit će aplikacija za stvaranje mentalnih mapa i za pomoć pri organizaciji novih misli, ideja, prijedloga koje onda kroz aplikaciju možete podijeliti i s drugim kolegama. Uz nju ćete lako zajedno planirati, brainstormati, dijeliti bilješke i prezentacije. Aplikacija se zove MindMeister i morate ju imati na svom pametnom telefonu, a dostupna je u Huawei AppGalleryju. Jednako kao i Oxford Dictionary. Sjajno rješenje kad vam treba pomoć oko stranih jezika. Sjetite se samo da je relativno nedavno kvalitetan rječnik bio samo ona debela i teška knjiga. Danas ga u svakom trenutku možete imati na svom Huawei pametnom telefonu.