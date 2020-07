Učite programiranje na svom jeziku i iz komfora svog doma

Da li ste razmišljali da unaprijedite svoja znanja i vještine pohađanjem online tečaja programiranja? Velika većina ljudi uveliko razmatra ovu mogućnost ili su već završili neke slične tečajeve i na taj način ovladali novim vještinama.

Online tečajevi programiranja

Šta su online tečajevi programiranja i kome su namijenjeni? PanonIT Kod Akademija je kreirala online tečajeve uslijed velikog interesiranja za našim redovnim SmartInIT tečajevima u Novom Sadu. Na taj način je prepoznata velika želja i potreba ne samo za učenjem novih IT vještina, nego i da se sam proces učenja i interakcije sa drugim polaznicima odvija na materinjem jeziku.

Kreirana je platforma sa online tečajevima programiranja kako bi se potrebna znanja i vještine približile ne samo zainteresiranim iz Novog Sada i Srbije, nego i šire - naša iskustva iz industrije u kombinaciji sa teorijom i obaveznim praktičnim savjetima su sada dostupna i ljudima iz susjednih država: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija i Makedonija se ubrzo priključuju našim Online tečajevima programiranja (OKP) i time postajemo regionalna platforma IT znanja.

S tim u vezi, odgovor na drugo pitanje se nameće samo po sebi – online tečajevi programiranja su namijenjeni svima onima koji žele da:

Ovladaju znanjima i vještinama iz IT sektora na najefikasniji način i to na svom jeziku,

Uče iz udobnosti svog doma u vrijeme koje njima najviše odgovara.

Iskustva polaznika Online tečajeva programiranja

Ukoliko se i dalje pitate kako to sve zaista izgleda, prenosimo Vam priču jednog od polaznika PanonIT Kod Akademije koji je uspješno završio dva online tečaja. Igor Marković se prijavio za online tečaj osnova programiranja nakon završenih master studija ekonomije i dužeg vremena provedenog u traženju posla.

OKP: Šta Vas je motiviralo da upišete online tečaj programiranja?

Igor: Nakon završenih osnovnih i master studija Ekonomskog fakulteta, pokušavao sam izvjesno vrijeme pronaći posao u struci. Išao sam na nekoliko razgovora za posao, ali ponude za posao nisu pristizale. Nisam odustajao od slanja prijava na oglase, ali sam polako počeo uviđati da bih možda to slobodno vrijeme mogao iskoristiti za unapređivanje nekih drugih svojih znanja.

OKP: Kako ste se baš opredijelili za tečaj programiranja?

Igor: Kroz priču sa prijateljima iz srednje škole ali i kolegama sa fakulteta, stalno se ponavljala jedna ista tema - koliko naši vršnjaci koji su QA testeri, developeri i programeri sada zarađuju i kako lako dolaze do poslova u dobrim kompanijama ne samo u zemlji, nego i šire. Nažalost, neki od nas iako su dosta uložili u obrazovanje, nisu bili te sreće.

OKP: Da li to znači da Vam je glavni motiv za upis naših tečajeva bilo lakše pronalaženje posla?

Igor: Velikim dijelom je i to bio razlog jer sam želio financijsku nezavisnost od roditelja, a to se nije moglo realizirati na drugi način nego dolaženjem do posla. S druge strane, oduvijek me je zanimala tehnika i iako sam mislio da imam solidno znanje u vezi sa kompjuterima, bar za ono što mi je trebalo na fakultetu, znao sam da bi ga trebalo unaprijediti. I tako mi se ponovo rađa ideja koju sam još na početku studija imao - da je možda došlo vrijeme da se pozabavim unapređenjem svojih IT vještina.

OKP: Zašto baš online tečaj?

Igor: To je bila čista slučajnost - zapravo sam želio upisati redovan tečaj, ali kada sam nazvao SmartInIT da se prijavim za osnove programiranja, dobio sam informaciju da je nastava dvije grupe već bila u toku i da bi trebalo da se prijavim na listu čekanja za naredne grupe koja su počinjale za 2, odnosno 3 tjedna. Tu je moja nestrpljivost odigrala presudnu ulogu i pošto nisam želio čekati, ponuđeno mi je da istog trena upišem online tečaj. Prihvatio sam ponudu i počeo sa učenjem već narednog dana. Ispostavilo se kao pravo rešenje jer sam sve prelazio sa različitih lokacija - provodio sam određeno vrijeme sa svojom obitelji na selu, išao sam u posjetu prijateljima u druga mjesta i svuda sam imao pristup nastavi.