U Splitu se ovog vikenda održava društveni hackathon Hack4Split - evo detalja

Za vikend, 9. i 10. travnja, u organizaciji Poduzetničkog centra Split i Studentskog poduzetničkog inkubatora Ekonomskog fakulteta održava se društveni hackathon Hack4Split - dvodnevno natjecanje usmjereno rješavanju društvenih problema te osmišljavanju društvenih inovacija

Na ovogodišnjem izdanju sudjelovat će 52 sudionika okupljenih u 10 timova koji će razvijati ideje kao što su aplikacija za prepoznavanje morskih organizama, olakšavanje pošumljavanja u svrhu amortizacije CO2 emisija, sigurne kuće za žrtve nasilja, aplikacija za rješavanje dugih lista čekanja u bolnicama i slično. Sudionici će imati 24h za razviti prototip svog rješenja u vidu proizvoda ili usluga, nakon čega slijedi predstavljanje svih razrađenih projekata.

Tijekom hackathona sudionici će na raspolaganju imati mentorsku podršku, a ujedno će se održati i radionica pod nazivom 'Is e-mail marketing dead?'. Radionica je, osim sudionicima hackathona, otvorena i za javnost, a održat će ju Martina Šepić, direktorica tvrtke Webpower Adria. Za sudjelovanje na radionici možete se prijaviti putem ove poveznice.

Najbolje timove očekuju razne korisne nagrade, kao što su SmartNinja tečaj 'Programiranje za početnike: Python', online edukacija po izboru od Mirakul Edukacijskog centra, voucher za ZIP Line Split, besplatno jednomjesečno korištenje The Works coworking prostora te novčani fond za daljnji razvoj. Organizaciju hackathona su sponzorstvom poduprijeli Dobar tek, Wolt, ZIP Line Split, SmartNinja Hrvatska, Mirakul edukacijski centar, OTP banka d.d., The Daltonist Craft Bar, The Works Coworking te Nova Eurospectra.

Hackathon organiziraju Poduzetnički centar Split i Studentski poduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta u Splitu u partnerstvu sa tvrtkom Ensoco, Digital Nomad Association Croatia i Split Tech City. Hackathon se održava u sklopu projekta financiranog sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.