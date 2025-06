U Hrvatskoj otvoren veliki natječaj za znanost. Po projektu je moguće dobiti i do četiri milijuna eura

Raspoloživa sredstva u okviru natječaja iznose 15 milijuna eura , a projekt može dobiti potporu u iznosu od 2 do 4 milijuna eura . Konzorciji svoje prijave podnose u dvije faze - najprije se podnose skraćeni prijedlozi (Concept note) putem platforme e-DIGIT do 9. srpnja 2025., a zatim najbolji projekti ulaze u drugu fazu podnošenja potpune prijave.

'Challenge program daje mogućnost za povezivanje poduzeća i istraživačkih organizacija u zajedničkom razvoju rješenja koja odgovaraju na najvažnije društvene izazove – od zelene tranzicije do digitalne transformacije. Cilj nam je financirati projekte koji će dovesti do konkretnih promjena koje su korisne društvu i gospodarstvu u cjelini', izjavio je dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Dodao je da se financiraju projekti trajanja do 36 mjeseci, uz stopu sufinanciranja do 100 posto za istraživačke organizacije te od 40 do 60 posto za poduzeća, ovisno o veličini istih. 'Pokretanje Challenge programa predstavlja važan iskorak u podršci razvoju inovacija i rješenja usmjerenih na rezultate', izjavio je Todor Milchevski, viši specijalist za privatni sektor Svjetske banke i supervizor projekta DIGIT.

Novi pristup financiranju, dodao je, stavlja naglasak na stvarni učinak, a ne na aktivnosti – cilj je podržati ideje koje donose konkretne i mjerljive promjene za ljude i zajednice diljem Hrvatske. 'Vjerujemo da će kroz snažnu konkurenciju isplivati najbolje ideje, a ovaj program pruža priliku svima koji žele pomaknuti granice, preuzeti inicijativu i napraviti stvarnu razliku', poručio je Milchevski.

Projekt DIGIT rezultat je suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske banke koje su 2023. potpisale Ugovor o zajmu u iznosu od 106 milijuna eura. Ovim projektom pruža se potpora cjelovitoj strukturnoj reformi istraživačkog i inovacijskog sektora kroz financiranje intervencija koje će imati transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva.

Uz Challenge, kroz DIGIT su dosad objavljeni i drugi natječaji – za profesionalizaciju istraživačkih centara, jačanje kapaciteta za sudjelovanje u Obzor Europa programu te sinergijski program kojim se financiraju visokokvalitetni projekti koji su dobili Pečat izvrsnosti u sklopu natječaja iz programa Obzor Europa.