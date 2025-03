U Google Maps stiže nova značajka s umjetnom inteligencijom, mogla bi biti korisna

Kada otvorite karticu mjesta i uključite Gemini, pojavit će se dugme Ask about place u blizini kućice za razgovor. Kad kucnete to dugme, odabrana lokacija bit će učitana kao živa kartica u prozoru za razgovor, kako bi ponudila kontekstualizirane odgovore.

Recimo, provjeravate popis kafića na Google Maps. Odaberete pribadaču lokacije kako biste otvorili informacijsku karticu i aktivirali Gemini.

Pomoćnika opremljenog umjetnom inteligencijom možete pitati, primjerice, za najkraći put do odredišta i dobiti odgovor sažet na prirodnom jeziku. Svi orijentiri i važne navigacijske točke u odgovoru također su uredno povezane hipervezama. Od Geminija možete dobiti informacije o radnom vremenu, recenzijama, pojedinostima o ponudi i drugim povezanim informacijama.

Također može obraditi generičke upite kao što su pojedinosti o najboljim restoranima u blizini, prodajnim mjestima s najvišom ocjenom i pojedinostima o njihovom jelovniku, pronalaženju knjižnice koja je već otvorena u određenom području...