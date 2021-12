[FOTO] Snalažljiv inovator, živopisna individua i tehno idealist: Što je Twitter nakon Jacka Dorseyja?

Jack Dorsey, suosnivač i višegodišnji čelni čovjek popularnog Twittera, ovoga tjedna je objavio svoju ostavku, a mi smo se prisjetili njegove ere i osvrnuli na nadolazeće izazove koji čekaju nasljednika Paraga Agrawala

Odlazak tehno ekscentrika

Jack Dorsey po mnogima predstavlja rijetku sortu u upravnim krugovima, svojevrsnog tehno libertarijanca koji je do svoje zadnje sekunde na Twitteru namjerno u prvi plan stavljao svrhu stranice ispred potencijalne zarade. Njegove životne navike također su teme razgovora - on naime jede samo jedan obrok dnevno i posti vikendom, a svojevremeno je tijekom jednog od intervjua rekao da je prvog vikenda bez hrane doslovno halucinirao, no da se kasnije potpuno naviknuo na to.

Također obožava ledene kupke, a nerijetko naglašava da je za uspjeh bitna i krajnje neobična dnevna rutina. Javnost ga je potom optužila zbog populariziranja bizarnih praksi jer je samim govorom o njima, citiramo, 'promovirao poremećaje u prehrani'.

Što se slobodnog vremena tiče, šef Twittera je sve do ere pandemije obožavao putovati te je svoje doživljaje dijelio s pratiteljima na društvenim mrežama. Zgodne anegdote uključuju svojevremenu promociju turističke scene Mjanmara, nakon čega ga je hrpa ljudi optužila da poticanjem tamošnjeg turizma neizravno pomaže vladi koja proganja Rohindže.