Trump 'prijeti' da će, ako pobijedi, 'učiniti nešto s Googleom'

U intervjuu, glavni urednik Bloomberga, John Micklethwait , spomenuo je prijedlog Ministarstva pravosuđa SAD-a da se možda 'razbiti' Google i pitao Trumpa treba li to doista učiniti.

Zvao šefa Googlea

Premda je isprva oklijevao, Trump je izrazio svoje nezadovoljstvo time kako se 'loše priče' češće pojavljuju na Googleu te da je nazvao 'šefa' Googlea kako bi izrazio svoju frustraciju:

'Da, gledajte, Google ima puno moći. Oni su vrlo loši prema meni. Vrlo, vrlo loši prema meni. Mogu govoriti iz te perspektive. Imaju samo loše priče... drugima riječima, ako imam 20 dobrih priča i 20 loših priča, i svi su u pravu na to, vi ćete vidjeti samo 20 loših priča. Nazvao sam šefa Googlea nedavno i rekao, ‘Imam puno dobrih priča u posljednje vrijeme, ali ne možete ih naći na Googleu. Mislim da je to cijela namještena stvar. Mislim da je Google namješten, baš kao i naša vlada koja je namještena posvuda.'

Pretpostavlja se da Trump ovdje misli na izvršnog direktora Alphabeta, Sundara Pichaija. Google nije htio potvrditi je li Trump doista nazvao Pichaija. Micklethwait je zatim pitao: 'Dakle, razbili biste ih, drugim riječima?' Na to je Trump rekao da bi 'učinio nešto' u vezi s Googleom, prije nego što je počeo prebacivati razgovor na Kinu:

'Ja bih učinio nešto. Ali morate imati... gledajte, dajem im puno zasluga. Postali su takva sila. Takva sila. I morate im dati zasluge za to. Kako su postali takva sila je stvarno tema razgovora. U isto vrijeme, to je vrlo opasna stvar jer želimo imati velike kompanije. Ne želimo da Kina ima ove kompanije. Trenutno, Kina se boji Googlea. Kina je vrlo moćna, vrlo pametna grupa ljudi, reći ću vam to iz osobnog iskustva.'