Trump na meti iranskih i kineskih hakera?

Ova serija hakiranja daje rijedak uvid u operaciju uplitanja u američke izbore, pokazujući kako Iran, unatoč optužnici Ministarstva pravosuđa SAD-a koja je nedavno objavljena, ostaje odlučan u svojim namjerama. U optužnici se navodi da su trojica iranskih hakera povezana s paramilitarnim snagama Basij te da su od svibnja do lipnja provaljivali u račune osoblja Trumpove kampanje. Ministarstvo domovinske sigurnosti upozorilo je na nastavak prijetnji hakerske skupine Mint Sandstorm (APT42), piše Reuters.

Kako su iranski hakeri doprijeli do američkih medija?

Kako navode izvori, hakeri koriste lažno ime 'Robert', dok izvještaji FBI-ja povezuju to ime s optužnicom koja se odnosi na Iran. Ukradene materijale u početku nudili mainstream medijima, uključujući Politico, Washington Post i New York Times, no nisu prihvaćeni zbog nedostatka potvrđenih informacija. Na kraju su e-mailovi stigli do American Muckrakersa koji je od rujna počeo objavljivati e-mailove, opisujući ih kao 'izvor' informacija, bez navođenja o kome se točno radi.

Predsjednik American Muckrakersa, David Wheeler, izjavio je kako je cilj objava 'razotkriti očajničke pokušaje Trumpove kampanje da osvoji izbore' i dati javnosti vjerodostojne informacije. Wheeler nije htio potvrditi ni demantirati povezanost izvora s iranskom skupinom, ali je jasno dao do znanja da će nastaviti objavljivati slične dokumente sve dok su 'autentični i relevantni'.