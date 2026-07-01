Mislite da je izgubljena prtljaga problem samo za vas? Evo koliko ona stoji aviokompaniju

Unatoč tome, ukupni godišnji troškovi povezani s pogrešno rukovanom prtljagom smanjuju se. Sita procjenjuje da su lani iznosili 6,3 milijarde dolara, u odnosu na 7,9 milijardi godinu ranije.

Koliko je taj trošak velik najbolje pokazuje usporedba iz Sitina izvješća: budući da zrakoplovne kompanije nakon svih troškova u prosjeku zarade tek osam dolara po putniku, jedna izgubljena ili oštećena torba može izbrisati profit ostvaren prodajom čak 30 zrakoplovnih karata.

Jedan od razloga za poboljšanje su Bluetooth uređaji za praćenje kompatibilni s Appleovim i Android uređajima, koji su pomogli smanjiti broj trajno izgubljenih torbi i ubrzati pronalazak onih koje kasne. Sve više zrakoplovnih kompanija zato surađuje s proizvođačima takvih uređaja kako bi putnicima omogućilo dijeljenje lokacije izgubljene prtljage.

Najveći dio problema i dalje se odnosi na pogrešno usmjerenu ili zakašnjelu prtljagu, koja čini više od 75 posto svih slučajeva. Oštećene torbe čine 21 posto incidenata, dok se četiri posto odnosi na trajno izgubljenu prtljagu.

Pozitivan trend vidi se i u ukupnom broju incidenata. Tijekom 2025. broj problema s prtljagom smanjen je za 19 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno ih je bilo manje nego 2019., posljednje pune godine prije pandemije, iako je broj putnika bio veći.

Tako je 2019. izgubljeno ili oštećeno 26 milijuna torbi na gotovo 4,5 milijardi putnika, dok je 2025. zabilježeno 24 milijuna takvih slučajeva uz gotovo pet milijardi prevezenih putnika.

Prema izvješću, dodatno smanjenje broja incidenata moguće je postići boljom razmjenom podataka između zrakoplovnih kompanija, zračnih luka i pružatelja zemaljskih usluga, kako bi se lokacija svake torbe mogla pratiti u svakom trenutku. U tome bi važnu ulogu mogli imati i alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji.