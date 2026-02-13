Tri sata za brisanje objava: Indija drastično pooštrila pravila za društvene mreže

Indijske vlasti već su posljednjih godina koristile postojeće propise o informacijskoj tehnologiji da bi platformama naložile uklanjanje sadržaja koji se smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti ili javnom redu . Prema dostupnim izvješćima o transparentnosti, samo 2024. godine blokirano je više od 28.000 internetskih poveznica na zahtjev vlade, piše BBC .

Pravila će se primjenjivati na velike platforme poput Mete, YouTubea i X-a, a obuhvaćaju i sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Indijska vlada zasad nije objasnila razloge skraćivanja roka, no kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao pojačati kontrolu nad internetskim sadržajem u zemlji s više od milijarde korisnika interneta.

Nova pravila za sadržaj generiran umjetnom inteligencijom

Izmjene prvi put jasno definiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, uključujući audio i videozapise koji su stvoreni ili izmijenjeni tako da izgledaju stvarno, poput deepfakea. Iz pravila su izuzeti uobičajeni oblici uređivanja sadržaja, alati za pristupačnost te edukativni ili dizajnerski radovi.

Prema novim propisima, platforme koje omogućuju stvaranje ili dijeljenje takvog sadržaja morat će ga jasno označiti. Gdje god je to moguće, morat će dodati i trajne oznake koje omogućuju praćenje njegova izvora, a te oznake platforme neće smjeti uklanjati nakon što budu postavljene.

Platforme će također morati koristiti automatizirane alate za otkrivanje i sprječavanje nezakonitog sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. To uključuje obmanjujuće ili neovlašteno korištenje identiteta, lažne dokumente, sadržaj povezan sa seksualnim zlostavljanjem djece, onaj vezan uz izradu eksploziva te lažno predstavljanje.

Kritike zbog mogućeg utjecaja na slobodu izražavanja

Organizacije za digitalna prava i dio tehnoloških stručnjaka izrazili su zabrinutost zbog provedivosti i mogućih posljedica novih pravila. Organizacija Internet Freedom Foundation upozorila je tako da bi skraćeni rok mogao pretvoriti platforme u 'brze cenzore'.

U priopćenju su naveli da kratki rokovi onemogućuju kvalitetnu provjeru te potiču pretjerano uklanjanje objava putem automatiziranih sustava.

Sličnu zabrinutost izrazila je i Anushka Jain iz istraživačkog centra Digital Futures Lab, a iako je pozdravila obavezu označavanja AI sadržaja zbog povećanja transparentnosti, upozorila je na rizik od potpune automatizacije njegova uklanjanja.

'Tvrtke se već suočavaju s poteškoćama u poštivanju roka od 36 sati jer postupak uključuje ljudsku procjenu. Ako se proces potpuno automatizira, postoji velika opasnost od cenzure sadržaja', rekla je.

Tehnološki analitičar Prasanto K. Roy ocijenio je novi sustav jednim od najstrožih režima za uklanjanje sadržaja u demokratskim državama. Prema njegovim riječima, platformama će biti gotovo nemoguće poštivati nova pravila bez opsežne automatizacije i minimalne ljudske kontrole, što ostavlja malo prostora za provjeru zakonitosti zahtjeva za uklanjanje sadržaja.

Roy je također upozorio da je ideja označavanja AI sadržaja pozitivna, ali da tehnologije koje omogućuju pouzdano i trajno označavanje još nisu dovoljno razvijene.

Indijska vlada zasad nije službeno odgovorila na kritike, a tehnološke kompanije također su suzdržane u komentarima na nove propise. Stručnjaci upozoravaju da bi primjena novih pravila mogla imati značajan utjecaj na način moderiranja sadržaja te ravnotežu između sigurnosti interneta i slobode izražavanja u Indiji.