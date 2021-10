'Trenutno nemamo problema s pronalaskom novih kadrova, no to će sigurno biti jedan od izazova kad se počnemo rapidno širiti'

U razgovoru za tportal suosnivač STEMI-ja Marin Trošelj otkrio nam je sve o investiciji Infobipa i Damira Sabola od 400 tisuća eura, zašto je STEMI počeo više raditi u Hrvatskoj i kakvi su im planovi za Ameriku

Kako je tportal već ranije pisao, Infobip i investitor Damir Sabol uložili su 400 tisuća eura u STEMI, čime je procijenjena vrijednost tog startupa dosegnula šest milijuna eura.

Nekad poznat po robotu koji su razvili u edukativne svrhe, STEMI danas ima ambiciozne planove, a što im znači ova investicija i što ona podrazumijeva, za tportal je otkrio Marin Trošelj, suosnivač STEMI-ja.

'Prije svega predstavlja nam iznimnu čast to da su vodeća tehnološka tvrtka u Hrvatskoj i najuspješniji serijski IT poduzetnik Damir Sabol prepoznali potencijal našeg poslovanja i globalni utjecaj koji imamo te zbog toga odlučili investirati u nas. Ujedno to predstavlja veliku odgovornost. Dijelimo zajedničke vrijednosti i viziju, kao i potrebu da doprinesemo unapređenju društva unapređenjem obrazovanja', kaže Trošelj.