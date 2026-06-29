Treba dovesti Anthropic u Europu, predlažu Austrijanci

Austrija smatra kako bi trebalo razmotriti smještaj Anthropica unutar granica Europske unije trebala razmotriti smještaj Anthropica kako bi se suprotstavila naporima ‌Sjedinjenih Država u blokiranju stranaca u korištenju najnaprednijih modela umjetne inteligencije koje ta tvrtka proizvodi.

U pismu povjerenici Unije za tehnologiju Henni ​Virkkunen koje je objavila austrijska vlada, austrijski državni tajnik za digitalizaciju Alexander Proell napisao je kako je važno da Europa ne bude odsječena od velikih ​inovacija.

'Zajedno istražimo strateško uspostavljanje i sudjelovanje ​Anthropica u Europskoj uniji. Uz pravnu sigurnost, pristup tržištu, kapital i skup vrijednosti koji odgovaraju ovoj tvrtki', naveo je Proell ​u pismu.

Nije rekao kako bi taj korak mogao biti poduzet i priznao je kako će biti skepticizma o tome je li to moguće.

'Pravo pitanje nije je li lako. Pitanje je jesmo li mi Europljani spremni biti arhitekti naše tehnološke budućnosti ili želimo ostati samo upravitelji odluka koje se donose drugdje', ustvrdio je Proell.

Ranije ovog mjeseca, ​Europska komisija predložila je zakone za poticanje domaće industrije oblaka, umjetne inteligencije i poluvodiča i smanjivanje oslanjanja na američku tehnologiju, prkoseći vlastima ⁠SAD-a, koje su kritične prema regulaciji velikih tehnoloških tvrtki, piše Reuters.