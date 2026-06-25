Novi udarac za Google: Odlaze stručnjaci ključni za razvoj Geminija

Jonas Adler i Alexander Pritzel , dvojac koji je odigrao ključnu ulogu u razvoju modela Gemini, odlaze u Anthropic.

Prošli tjedan legendarni istraživač umjetne inteligencije Noam Shazeer najavio je kako napušta Google zbog prijelaza u OpenAI.

Shazeer je bio u Googleu od 2000., osim tri godine koje je proveo gradeći svoj kontroverzni startup za chatbotove, Character.AI (kojeg je Google efektivno preuzeo za 2,7 milijardi američkih dolara, dijelom kako bi vratio Shazeera na rad na Geminiju).

Samo nekoliko dana nakon Shazeera odlazak je najavio direktor Google DeepMinda John Jumper, koji će također otići u Anthropic.

Uz izvršnog direktora DeepMinda Demisa Hassabisa, Jumper je 2024. osvojio Nobelovu nagradu za kemiju za svoj rad na AlphaFoldu, koji može predvidjeti 3D proteinske strukture iz sekvenci aminokiselina, piše Tech Crunch.