Tražite posao u IT sektoru? Ove tvrtke zapošljavaju, pogledajte što nude

DataBox, jedan od vodećih pružatelja cloud i data centar rješenja u regiji, zapošljava Mrežnog inženjera (m/ž). Savršeno ćeš se uklopiti ako posjeduješ iskustvo rada s Cisco, Mikrotik i Fortinet opremom, odlično barataš ISP tehnologijom i poznaješ mrežne tehnologije i protokole. Zauzvrat ti nude nagrade za ostvarene radne rezultate, jubilarne nagrade, subvenciju toplog obroka, pokrivene troškove vrtića, mogućnost dodatnog usavršavanja, partnerske popuste te klizno radno vrijeme. Javi im se do 25. travnja.

Strabag te poziva da svoju karijeru nastaviš u raznolikom i međunarodnom radnom okruženju i postaneš dio njihovog servisnog tima. To možeš učiniti ako se do 10. svibnja prijaviš na oglas za radno mjesto: Microsoft 365 Analyst (m/ž). Uroni u projekte koji nisu samo kompleksni i poticajni, već omogućavaju stvaranje opipljivog utjecaja na svijet. U skladu s tvojim kompetencijama i osobnošću, nude ti različite mogućnosti razvoja i usavršavanja. Prijave primaju do 2. svibnja.

Callidus, tvrtka za digitalne transformacije, ponosno 'gradi mostove između fizičke i digitalne stvarnosti'. Kako bi nastavili sa svojom misijom, traže osobu koja će im se pridružiti u ulozi Djelatnika za vođenje IT logistike i prateće IT administracije (m/ž). Callidus Grupa je mjesto na kojem možeš pokazati svoje sposobnosti, iskazivati i razmjenjivati svoja mišljenja s kolegama, razvijati se i graditi svoju karijeru u IT svijetu. Ako ti sve navedeno zvuči privlačno, a istovremeno si proaktivna i visoko motivirana osoba, pošalji im svoj životopis najkasnije do 25. travnja.

EuroART93 je višestruko nagrađivana digitalna agencija s više od dva desetljeća iskustva. Ponose se time što su izvrsni pripovjedači a sada bi rado pripomogli u ispisivanju tvoje karijerne priče. Pridruži im se na radnom mjestu PHP Developer (m/ž) i otkrij zašto su odličan poslodavac! Nude ti rad s nevjerojatnom grupom ljudi, plaćene edukacije, fleksibilno radno vrijeme i rad na daljinu, fantastične teambuildinge i druge pogodnosti. Prijave primaju najkasnije do 25. travnja.

ELKA d.o.o., vodeća tvrtka za proizvodnju kabela u ovom dijelu Europe, traga za pojačanjem na radnom mjestu: IT Sistem administrator (m/ž). Opis posla podrazumijeva održavanje tvrtkine dokumentacije u Sharepoint sustavu i kontrolu pristupa, organizaciju ulaza/izlaza i izdavanje kartica korištenjem Codeks sustava, upravljanje videonadzorom te održavanje čitača za evidenciju radnog vremena, a novim kolegama nude redovite interne edukacije, odlične uvjete rada i kolege koji su uvijek spremni pomoći. Javi im se do 12. svibnja.