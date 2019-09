Tražite posao u IT-ju? Zapošljavaju Pevec, Roto Dinamic, INPRO...

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled najzanimljivijih poslova u brzorastućem IT sektoru. Izaberite svojeg favorita i javite se na jedan od oglasa već danas

SVAM plus d.o.o. vodeće je hrvatsko poduzeće u području ERP sustava za planiranje i praćenje proizvodnje. Zbog povećanja opsega poslovanja, tvrtka je u potrazi za Programerom/Projektantom ERP sustava (m/ž) koji će sudjelovati u projektiranju i realizaciji novih modula unutar projektno-razvojnog tima, održavati i unapređivati funkcionalnosti postojećeg ERP sustava i pružati tehničku podršku kolegama. Novom zaposleniku nude stimulativne i sigurne prihode, fleksibilno radno vrijeme, stručna usavršavanja i edukacije te napredovanje i nagrađivanje u skladu s ostvarenim rezultatima. Zvuči zanimljivo? Javi im se do 24.rujna.

Kafić nije kafić ako u njemu nema našeg omiljenog pića! I to uvijek! Pridružite se timu koji to čini mogućim – tvrtki Roto Dinamic – i to na poziciji Stručni suradnik za ICT infrastrukturu i podršku (m/ž). Na ovom radnom mjestu bit ćeš prva točka pomoći korisnicima kad je riječ o računalima, perifernim uređajima te poslovnim aplikacijama. Također, dio radnih zadataka uključuje i vođenje računa o kontinuitetu poslovanja kroz nadzor informatičke opreme i prevenciju incidenata u skladu s najboljim IT praksama. Vremena za prijavu na oglas imaš sve do 23.rujna.



INPRO je tvrtka za razvoj i implementaciju vlastitih programskih rješenja. Poslovni segment kojim se njihov programski sustav bavi je upravljanje dokumentacijom (DMS), upravljanje poslovnim procesima (PM) i Business Intelligence (BI). Zbog kontinuiranog proširenja opsega posla tvrtka zapošljava IT Projekt menadžera (m/ž). Opis posla, između ostalog, uključuje kreiranje i izvršavanje projektnih planova implementacije DMS i BI sustava, izradu i ažuriranje projektne dokumentacije te pripremu prezentacijskih i edukacijskih materijala. Novom članu tima zauzvrat nude zasnivanje stalnog radnog odnosa, rad u ugodnoj atmosferi i razvoj stručnih kompetencija i vještina. Na oglas se možeš javiti sve do 27.rujna.



Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potražite i na MojPosao LinkedIn profilu!